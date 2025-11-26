Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за положения Киева после переговоров с США - 26.11.2025
На Западе забили тревогу из-за положения Киева после переговоров с США
На Западе забили тревогу из-за положения Киева после переговоров с США - 26.11.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за положения Киева после переговоров с США
Переговоры представителей ЕС, США и Украины в Женеве показали то, что многие предпочитали не замечать, пишет L’AntiDiplomatico. | 26.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Переговоры представителей ЕС, США и Украины в Женеве показали то, что многие предпочитали не замечать, пишет L’AntiDiplomatico."Воинственная риторика киевского режима — который годами отвергал любые компромиссы — рассыпается под давлением военной реальности и усталости его спонсоров", — говорится в публикации.Отмечается, что Зеленский оказался в критическом положении из-за изоляции и усиливающегося давления. Автор статьи подчеркнул, что теперь глава киевского режима просит личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой планируется обсуждать территориальные уступки, хотя ранее представители Украины отвергали любые компромиссы.Кроме того, автор считает, что конфликт мог быть завершен раньше, если бы не "ястребы" в Киеве и в европейских правительствах, которые саботировали процесс урегулирования."Те, кто продвигал продолжение конфликта, рискуют остаться с горсткой пепла и без какого-либо доверия", — подытоживается в статье.Мирная инициатива США и европейские "поправки"На прошлой неделе Белый дом сообщил о разработке плана по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы территорий Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещения на Украине иностранных войск и вооружений, способных поражать глубь России.Как отмечал Владимир Путин, текст американского плана есть у Москвы, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, однако страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.В воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений:
22:54 26.11.2025
 
На Западе забили тревогу из-за положения Киева после переговоров с США

L'AntiDiplomatico: Женевские переговоры выявили слабые стороны киевского режима

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Переговоры представителей ЕС, США и Украины в Женеве показали то, что многие предпочитали не замечать, пишет L’AntiDiplomatico.
"Воинственная риторика киевского режима — который годами отвергал любые компромиссы — рассыпается под давлением военной реальности и усталости его спонсоров", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
В США сделали громкое заявление о Зеленском после решения Трампа
Вчера, 09:59
Отмечается, что Зеленский оказался в критическом положении из-за изоляции и усиливающегося давления. Автор статьи подчеркнул, что теперь глава киевского режима просит личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой планируется обсуждать территориальные уступки, хотя ранее представители Украины отвергали любые компромиссы.
Кроме того, автор считает, что конфликт мог быть завершен раньше, если бы не "ястребы" в Киеве и в европейских правительствах, которые саботировали процесс урегулирования.
"Те, кто продвигал продолжение конфликта, рискуют остаться с горсткой пепла и без какого-либо доверия", — подытоживается в статье.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На прошлой неделе Белый дом сообщил о разработке плана по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы территорий Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещения на Украине иностранных войск и вооружений, способных поражать глубь России.
Как отмечал Владимир Путин, текст американского плана есть у Москвы, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, однако страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений:
  • по одной версии ЕС предложил численность ВСУ на уровне 800 тысяч военнослужащих;
  • по другой версии каких-либо ограничений не было.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Белый дом: переговоры США с Россией и Украиной идут с ощущением срочности
25 ноября, 00:02
 
УКРАИНА США Киев Владимир Путин Reuters ВСУ ЕС Дональд Трамп В мире
 
 
Заголовок открываемого материала