На Западе забили тревогу из-за положения Киева после переговоров с США

Переговоры представителей ЕС, США и Украины в Женеве показали то, что многие предпочитали не замечать, пишет L’AntiDiplomatico. | 26.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Переговоры представителей ЕС, США и Украины в Женеве показали то, что многие предпочитали не замечать, пишет L’AntiDiplomatico."Воинственная риторика киевского режима — который годами отвергал любые компромиссы — рассыпается под давлением военной реальности и усталости его спонсоров", — говорится в публикации.Отмечается, что Зеленский оказался в критическом положении из-за изоляции и усиливающегося давления. Автор статьи подчеркнул, что теперь глава киевского режима просит личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой планируется обсуждать территориальные уступки, хотя ранее представители Украины отвергали любые компромиссы.Кроме того, автор считает, что конфликт мог быть завершен раньше, если бы не "ястребы" в Киеве и в европейских правительствах, которые саботировали процесс урегулирования."Те, кто продвигал продолжение конфликта, рискуют остаться с горсткой пепла и без какого-либо доверия", — подытоживается в статье.Мирная инициатива США и европейские "поправки"На прошлой неделе Белый дом сообщил о разработке плана по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы территорий Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещения на Украине иностранных войск и вооружений, способных поражать глубь России.Как отмечал Владимир Путин, текст американского плана есть у Москвы, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, однако страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.В воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений:

