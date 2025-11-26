https://1prime.ru/20251126/plan-864956786.html

Рябков высказался о работе России с планом США по Украине

Россия готова работать с тем материалом относительно мирного плана США по Украине, которым располагает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 26.11.2025

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия готова работать с тем материалом относительно мирного плана США по Украине, которым располагает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы готовы работать с тем материалом, которым мы располагаем. Наша позиция изначально очень последовательна. Она касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первопричины кризиса, с которым мы имеем дело уже долгое время", - заявил Рябков на своем брифинге.

