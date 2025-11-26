Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине - 26.11.2025
Рябков высказался о работе России с планом США по Украине
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия готова работать с тем материалом относительно мирного плана США по Украине, которым располагает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы готовы работать с тем материалом, которым мы располагаем. Наша позиция изначально очень последовательна. Она касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первопричины кризиса, с которым мы имеем дело уже долгое время", - заявил Рябков на своем брифинге.
россия, сша, украина, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Сергей Рябков, МИД РФ
15:45 26.11.2025
 
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия готова работать с тем материалом относительно мирного плана США по Украине, которым располагает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы готовы работать с тем материалом, которым мы располагаем. Наша позиция изначально очень последовательна. Она касается разных аспектов нынешней ситуации и замыкается в значительной степени на первопричины кризиса, с которым мы имеем дело уже долгое время", - заявил Рябков на своем брифинге.
