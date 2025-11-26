https://1prime.ru/20251126/portfel-864941907.html

Совокупный портфель МФО в России за III квартал вырос на 1,2%

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель микрофинансовых организаций (МФО) в России за третий квартал 2025 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2%, до 526,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "Совокупный портфель МФО (на основе совокупных данных членов СРО "МиР") составляет на отчетный период 526,8 миллиарда рублей. Данный объем включает в себя показатели коммерческих, банковских МФО, маркетплейсов и некоммерческих организаций", - говорится в материалах. Отмечается, что темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов МФО в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом составил минимальные 1,2%. "Напомним, что по итогам аналогичного периода прошлого года прирост был на уровне 7,2%, а кварталом ранее (второй по сравнению с первым кварталом 2025 года) - 6,9%. Таким образом, мы видим минимальный прирост за последние четыре квартала, как минимум, и существенное замедление роста портфеля", - уточнили там. По данным СРО "МиР", последний столь минимальный прирост был зафиксирован в период ковидных ограничений 2021-2022 годов. "Данная тенденция по поступательному замедлению совокупного портфеля является прямым следствием ограничительных мер со стороны регулятора и подготовке самих МФО к будущим трансформациям рынка", - добавили там. "Из них банковские МФО, включая маркетплейсы, показали прирост в годовом значении 85%, но при этом рост за квартал составил исторический минимум в 0,6% и по итогам третьего квартала портфель составил в объемном выражении 254,9 миллиарда рублей. Таким образом, есть предпосылки говорить о том, что после агрессивного прироста рынок вышел на "плато" и в будущем расти будет более планомерно", - уточняется в материалах. Портфель МФО (включая некоммерческие МФО без учета банковских) в свою очередь показал прирост в годовом значении 121%, при этом за прошедший квартал портфель вырос на минимальные 1,8% и составил 271,9 миллиарда рублей, что по факту в объеме уже сопоставимо с портфелем банковских МФО, включая маркетплейсы, отмечается в материалах. "Четвертый квартал для рынка МФО традиционно является пиковым, когда число заявок на получение займов возрастает в среднем на 30-50% по сравнению со средним годовым показателям. Однако в виду текущей риск-политики, когда коммерческие МФО готовы давать одобрение лишь каждой пятой заявке в категории первичных клиентов, можно прогнозировать, что квартальный прирост портфеля не будет превышать 7-8% против 13% годом ранее", - сообщили в пресс-службе. Сегодня структурное распределение портфеля между видами МФО выглядит таким образом: 49% приходится на банковские МФО, включая маркетплейсы. Остальная доля приходится на другие с учетом некоммерческих МФО. За год доля первых выросла на 22%, уточняется в материалах. "Мы прогнозируем, что в условиях по-прежнему высокой ключевой ставки данный тренд будет продолжен и сами банки продолжат направлять часть клиентов в аффилированные МФО, чтобы сохранить их внутри собственной ГК", - говорится там же.

