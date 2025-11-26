https://1prime.ru/20251126/poschechina-864971342.html

В Китае рассказали, какую "пощечину" дали Москва и Пекин Японии

Соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Россией стало пощечиной для Токио на фоне отмены авиасообщения между странами, сообщает Sohu. | 26.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Россией стало пощечиной для Токио на фоне отмены авиасообщения между странами, сообщает Sohu."Россия внезапно "атаковала" Японию, оказав божественную помощь и точно добив Санаэ Такаити (премьер-министр Японии. – Прим. ред.)", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что решение Путина вызвало международный резонанс. Число путешествующих между странами в этом году, по прогнозам России, превысит 3,5 миллиона человек, что на 30% больше, чем в прошлом году.Действия резко контрастируют с высказываниями Такаити о Тайване, из-за которых МИД Китая предупредил о запрете поездок в Японию. Китайские авиакомпании отменили или перенесли вылет около 500 000 пассажиров, что составило треть бронирований и стало крупнейшей волной возвратов билетов за почти пять лет.Пекин считает Тайвань частью КНР, соблюдение принципа "одного Китая" обязательно для установления или сохранения дипломатических отношений. Китайский МИД называл тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с США.Ситуация обострилась после визита Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китай осудил визит как поддержку тайваньского сепаратизма. Пекин и Тайбэй наращивают военную активность.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией обострились в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны наладили связь через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

