Жителей Москвы призвали быть внимательными при покупке продуктов питания

26.11.2025

Управление Роспотребнадзора по городу Москве призвал жителей быть внимательными при покупке продуктов питания во избежание риска получить пищевое отравление или

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по городу Москве призвал жителей быть внимательными при покупке продуктов питания во избежание риска получить пищевое отравление или заболеть острой кишечной инфекцией. "Во избежание риска получить пищевое отравление или заболеть острой кишечной инфекцией Управление Роспотребнадзора по городу Москве обращает внимание на соблюдение правил при покупке скоропортящейся продукции. К ней относится пищевая продукция (молочная, мясная, рыбная, кулинарная, кремовые кондитерские изделия), срок годности которой не превышает 5-10 дней и требующая специальных температурных режимов при транспортировке, хранении и реализации (от плюс двух до плюс четырех градусов)", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что скоропортящиеся продукты питания нуждаются в особых условиях хранения и имеют короткий срок годности, так как они обладают благоприятной средой для роста и размножения вызывающих порчу микроорганизмов, и потому они могут стать опасными для здоровья человека. К ним относятся продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и нерыбных объектов промысла; мучные кремово-кондитерские изделия с массовой долей влаги более 13%; кремы и отделочные полуфабрикаты, в том числе на растительных маслах; напитки; продукты переработки овощей; жировые и жиросодержащие продукты, в том числе майонезы, маргарины; быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты; все виды пресервов; термизированные кисломолочные продукты и стерилизованные молочные продукты. "Не покупайте скоропортящиеся пищевые продукты с рук - есть риск серьёзно отравиться. Приобретайте такие продукты только в стационарных точках торговли. При покупке скоропортящихся продуктов в магазине обратите внимание, чтобы температура в холодильной витрине была не выше плюс шести градусов. Не покупайте продукты, если информация о товаре нанесена мелким, нечитаемым шрифтом", - говорится в сообщении. Более того, при выборе пищевой продукции важно всегда обращать внимание на целостность потребительской упаковки. Если упаковка нарушена, такие продукты покупать нельзя. Пищевая продукция, находящаяся в обращении, должна иметь маркировку. "Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения: наименование продукции, состав продукции, количество продукции, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции, показатели пищевой ценности продукции (белки, жиры, углеводы, калорийность), единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза", - говорится в сообщении. Уточняется, что в случае обнаружения некачественного продукта потребитель вправе направить в Управление Роспотребнадзора по городу Москве обращение, которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями действующего законодательства. "Будьте внимательны при покупке продуктов питания. Обязательно обращайте внимание на информацию, указанную на этикетке, особенно на сроки годности и условия хранения, это поможет сберечь свое здоровье и здоровье близких", - отмечается в сообщении.

