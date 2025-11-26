В РАСПП рассказали о локализации китайских компаний в России

https://1prime.ru/20251126/rasppy-864942018.html

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Процесс создания совместных предприятий, локализации китайских компаний в России идет успешно, причем, если до 2022 года они создавались в основном в крупных энергетических проектах, то после произошел взрывной рост локализации и создания СП в потребительском и промышленном секторах, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Процесса создания совместных предприятий, локализации китайских компаний в России идет успешно. Он в полной мере преодолел подготовительный этап и сейчас проекты активно реализуются на практике", - сказал он. Причем, по словам Манкевич, характер этого процесса к сегодняшнему дню кардинально поменялся. "Если до 2022 года совместные предприятия создавались в основном в крупных энергетических проектах, то после начала СВО произошел взрывной рост локализации и создания СП в потребительском и промышленном секторах, вызванный уходом западных компаний. Сегодня мы определенно наблюдаем растущий интерес китайского бизнеса к данному сегменту. Это, значит, что будут расти как масштабы локализации производств и создания СП, так и их сферы", - подчеркнул собеседник агентства. "Главное, что процесс локализации китайского бизнеса в России движется снизу, по инициативе самого бизнеса, а не по "отмашке сверху", и является взаимовыгодным: Китай получает новый огромный рынок и производственную платформу, а Россия — сохранение занятости и наполнение рынка товарами", - добавил Манкевич. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

