https://1prime.ru/20251126/rasppy-864942018.html
В РАСПП рассказали о локализации китайских компаний в России
В РАСПП рассказали о локализации китайских компаний в России - 26.11.2025, ПРАЙМ
В РАСПП рассказали о локализации китайских компаний в России
Процесс создания совместных предприятий, локализации китайских компаний в России идет успешно, причем, если до 2022 года они создавались в основном в крупных... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T02:17+0300
2025-11-26T02:17+0300
2025-11-26T02:17+0300
россия
экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864942018.jpg?1764112638
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Процесс создания совместных предприятий, локализации китайских компаний в России идет успешно, причем, если до 2022 года они создавались в основном в крупных энергетических проектах, то после произошел взрывной рост локализации и создания СП в потребительском и промышленном секторах, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Процесса создания совместных предприятий, локализации китайских компаний в России идет успешно. Он в полной мере преодолел подготовительный этап и сейчас проекты активно реализуются на практике", - сказал он.
Причем, по словам Манкевич, характер этого процесса к сегодняшнему дню кардинально поменялся.
"Если до 2022 года совместные предприятия создавались в основном в крупных энергетических проектах, то после начала СВО произошел взрывной рост локализации и создания СП в потребительском и промышленном секторах, вызванный уходом западных компаний. Сегодня мы определенно наблюдаем растущий интерес китайского бизнеса к данному сегменту. Это, значит, что будут расти как масштабы локализации производств и создания СП, так и их сферы", - подчеркнул собеседник агентства.
"Главное, что процесс локализации китайского бизнеса в России движется снизу, по инициативе самого бизнеса, а не по "отмашке сверху", и является взаимовыгодным: Китай получает новый огромный рынок и производственную платформу, а Россия — сохранение занятости и наполнение рынка товарами", - добавил Манкевич.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
В РАСПП рассказали о локализации китайских компаний в России
Глава РАСПП Манкевич: локализация китайских компаний в России идет успешно
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Процесс создания совместных предприятий, локализации китайских компаний в России идет успешно, причем, если до 2022 года они создавались в основном в крупных энергетических проектах, то после произошел взрывной рост локализации и создания СП в потребительском и промышленном секторах, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Процесса создания совместных предприятий, локализации китайских компаний в России идет успешно. Он в полной мере преодолел подготовительный этап и сейчас проекты активно реализуются на практике", - сказал он.
Причем, по словам Манкевич, характер этого процесса к сегодняшнему дню кардинально поменялся.
"Если до 2022 года совместные предприятия создавались в основном в крупных энергетических проектах, то после начала СВО произошел взрывной рост локализации и создания СП в потребительском и промышленном секторах, вызванный уходом западных компаний. Сегодня мы определенно наблюдаем растущий интерес китайского бизнеса к данному сегменту. Это, значит, что будут расти как масштабы локализации производств и создания СП, так и их сферы", - подчеркнул собеседник агентства.
"Главное, что процесс локализации китайского бизнеса в России движется снизу, по инициативе самого бизнеса, а не по "отмашке сверху", и является взаимовыгодным: Китай получает новый огромный рынок и производственную платформу, а Россия — сохранение занятости и наполнение рынка товарами", - добавил Манкевич.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.