https://1prime.ru/20251126/rasppy-864947844.html

В РАСПП рассказали о валютных расчетах России с азиатскими странами

В РАСПП рассказали о валютных расчетах России с азиатскими странами - 26.11.2025, ПРАЙМ

В РАСПП рассказали о валютных расчетах России с азиатскими странами

Основными валютами расчетов в торговле России с азиатскими странами становятся юань и рубль, доллар и евро играют в них все меньшую роль, заявил РИА Новости... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T07:16+0300

2025-11-26T07:16+0300

2025-11-26T07:16+0300

россия

рынок

экономика

китай

рф

кнр

распп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864947844.jpg?1764130613

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Основными валютами расчетов в торговле России с азиатскими странами становятся юань и рубль, доллар и евро играют в них все меньшую роль, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Доллар и евро играют в них все меньшую роль. Основными валютами расчетов становятся юань и рубль. Причем юань используется не только в торговле РФ с КНР, но и с другими дружественными странами",- сказал он. "Крупные китайские банки, имеющие международный бизнес, конечно, осторожничают из-за риска быть отключенными от американской финансовой системы. Но основную нагрузку в этой ситуации взяли на себя мелкие и средние банки, а также российские "дочки" в Китае, и платежные агенты", - добавил собеседник агентства. По его словам, "конечно, надо продолжать укреплять нашу финансовую и цифровую независимость в отношениях с Китаем, реалии последних лет достаточно убедительно доказывают это". "Надеюсь, уже в ближайшее время мы услышим о практических шагах по интеграции российской (СПФС) и китайских (CIPS) систем межбанковских переводов для создания альтернативы SWIFT. В перспективе (к 2030 году) важную роль сыграет сотрудничество в области использования цифрового юаня и цифрового рубля в международных расчетах",- подчеркнул Манкевич. "Ну и важно защитить создаваемое, то есть наращивать сотрудничество в сфере кибербезопасности, предпринимать совместные усилия по созданию суверенного интернета, по противодействию всяким иным угрозам в области информационных и электронных коммуникаций",- заключил председатель РАСПП. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок, китай, рф, кнр, распп