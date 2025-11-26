Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РАСПП рассказали о валютных расчетах России с азиатскими странами - 26.11.2025
В РАСПП рассказали о валютных расчетах России с азиатскими странами
В РАСПП рассказали о валютных расчетах России с азиатскими странами - 26.11.2025, ПРАЙМ
В РАСПП рассказали о валютных расчетах России с азиатскими странами
Основными валютами расчетов в торговле России с азиатскими странами становятся юань и рубль, доллар и евро играют в них все меньшую роль, заявил РИА Новости... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T07:16+0300
2025-11-26T07:16+0300
07:16 26.11.2025
 
В РАСПП рассказали о валютных расчетах России с азиатскими странами

Глава РАСПП Манкевич: основными валютами расчетов с азиатскими странами стали юань и рубль

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Основными валютами расчетов в торговле России с азиатскими странами становятся юань и рубль, доллар и евро играют в них все меньшую роль, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Доллар и евро играют в них все меньшую роль. Основными валютами расчетов становятся юань и рубль. Причем юань используется не только в торговле РФ с КНР, но и с другими дружественными странами",- сказал он.
"Крупные китайские банки, имеющие международный бизнес, конечно, осторожничают из-за риска быть отключенными от американской финансовой системы. Но основную нагрузку в этой ситуации взяли на себя мелкие и средние банки, а также российские "дочки" в Китае, и платежные агенты", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "конечно, надо продолжать укреплять нашу финансовую и цифровую независимость в отношениях с Китаем, реалии последних лет достаточно убедительно доказывают это".
"Надеюсь, уже в ближайшее время мы услышим о практических шагах по интеграции российской (СПФС) и китайских (CIPS) систем межбанковских переводов для создания альтернативы SWIFT. В перспективе (к 2030 году) важную роль сыграет сотрудничество в области использования цифрового юаня и цифрового рубля в международных расчетах",- подчеркнул Манкевич.
"Ну и важно защитить создаваемое, то есть наращивать сотрудничество в сфере кибербезопасности, предпринимать совместные усилия по созданию суверенного интернета, по противодействию всяким иным угрозам в области информационных и электронных коммуникаций",- заключил председатель РАСПП.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
