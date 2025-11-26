https://1prime.ru/20251126/reys-864968877.html

Из Челябинска отправился первый рейс во Вьетнам

Из Челябинска отправился первый рейс во Вьетнам - 26.11.2025

Из Челябинска отправился первый рейс во Вьетнам

Первый рейс в Камрань (Вьетнам) отправился из аэропорта Челябинска со стопроцентной загрузкой, сообщила пресс-служба воздушной гавани в среду.

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Первый рейс в Камрань (Вьетнам) отправился из аэропорта Челябинска со стопроцентной загрузкой, сообщила пресс-служба воздушной гавани в среду. "Летим во Вьетнам из Челябинска. Первый рейс из аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова в Камрань (Вьетнам) отправился со стопроцентной загрузкой", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, полетную программу выполняет авиакомпания AZUR Air на самолётах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса. Вылеты запланированы с частотой один раз в 12 дней, уточняется в сообщении. Билеты можно приобрести в составе туристических путевок, отмечается в сообщении.

