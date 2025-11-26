Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из Челябинска отправился первый рейс во Вьетнам
Первый рейс в Камрань (Вьетнам) отправился из аэропорта Челябинска со стопроцентной загрузкой, сообщила пресс-служба воздушной гавани в среду.
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Первый рейс в Камрань (Вьетнам) отправился из аэропорта Челябинска со стопроцентной загрузкой, сообщила пресс-служба воздушной гавани в среду. "Летим во Вьетнам из Челябинска. Первый рейс из аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова в Камрань (Вьетнам) отправился со стопроцентной загрузкой", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, полетную программу выполняет авиакомпания AZUR Air на самолётах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса. Вылеты запланированы с частотой один раз в 12 дней, уточняется в сообщении. Билеты можно приобрести в составе туристических путевок, отмечается в сообщении.
бизнес, россия, вьетнам, челябинск, azur air
Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Челябинск, Azur Air
21:34 26.11.2025
 
Из Челябинска отправился первый рейс во Вьетнам

Первый рейс в Камрань вылетел из Челябинска со стопроцентной загрузкой

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Первый рейс в Камрань (Вьетнам) отправился из аэропорта Челябинска со стопроцентной загрузкой, сообщила пресс-служба воздушной гавани в среду.
"Летим во Вьетнам из Челябинска. Первый рейс из аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова в Камрань (Вьетнам) отправился со стопроцентной загрузкой", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полетную программу выполняет авиакомпания AZUR Air на самолётах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса. Вылеты запланированы с частотой один раз в 12 дней, уточняется в сообщении.
Билеты можно приобрести в составе туристических путевок, отмечается в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Air Arabia запустила прямые рейсы из Рас-эль-Хаймы в Казань
4 ноября, 23:25
 
БизнесРОССИЯВЬЕТНАМЧелябинскAzur Air
 
 
