https://1prime.ru/20251126/rossija-864940832.html

Стратегия нацполитики назвала методы укрепления гражданской идентичности

Стратегия нацполитики назвала методы укрепления гражданской идентичности - 26.11.2025, ПРАЙМ

Стратегия нацполитики назвала методы укрепления гражданской идентичности

Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается в том... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T01:34+0300

2025-11-26T01:34+0300

2025-11-26T02:10+0300

россия

общество

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864940832.jpg?1764112253

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается в том числе путем формирования у детей и молодежи гражданского самосознания во время учебы, а также включением в образовательные программы предметов по изучению традиционных ценностей, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Соответствующий указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечается в документе, укрепление общероссийской гражданской идентичности обеспечивается в том числе формированием у детей и молодежи при получении образования гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа РФ, воспитанием патриотизма. "В том числе… включение в образовательные программы, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по изучению традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", - говорится в документе. Также стратегия предполагает совершенствование образовательных программ по изучению исторического опыта взаимодействия народов РФ и значимых событий истории России, повлиявших на укрепление гражданского единства и солидарности.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин