Стратегия нацполитики назвала методы укрепления гражданской идентичности - 26.11.2025
Стратегия нацполитики назвала методы укрепления гражданской идентичности
2025-11-26T01:34+0300
2025-11-26T02:10+0300
россия
общество
экономика
рф
владимир путин
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается в том числе путем формирования у детей и молодежи гражданского самосознания во время учебы, а также включением в образовательные программы предметов по изучению традиционных ценностей, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Соответствующий указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечается в документе, укрепление общероссийской гражданской идентичности обеспечивается в том числе формированием у детей и молодежи при получении образования гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа РФ, воспитанием патриотизма. "В том числе… включение в образовательные программы, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по изучению традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", - говорится в документе. Также стратегия предполагает совершенствование образовательных программ по изучению исторического опыта взаимодействия народов РФ и значимых событий истории России, повлиявших на укрепление гражданского единства и солидарности.
рф
россия, общество, рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин
01:34 26.11.2025 (обновлено: 02:10 26.11.2025)
 
Стратегия нацполитики назвала методы укрепления гражданской идентичности

Укрепление гражданской идентичности в РФ будет обеспечиваться через образование

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается в том числе путем формирования у детей и молодежи гражданского самосознания во время учебы, а также включением в образовательные программы предметов по изучению традиционных ценностей, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечается в документе, укрепление общероссийской гражданской идентичности обеспечивается в том числе формированием у детей и молодежи при получении образования гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа РФ, воспитанием патриотизма.
"В том числе… включение в образовательные программы, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по изучению традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", - говорится в документе.
Также стратегия предполагает совершенствование образовательных программ по изучению исторического опыта взаимодействия народов РФ и значимых событий истории России, повлиявших на укрепление гражданского единства и солидарности.
 
