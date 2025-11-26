https://1prime.ru/20251126/rossija-864942582.html

Доля владеющих русским языком в России сохраняется на уровне 99,4%

Доля владеющих русским языком в России сохраняется на уровне 99,4% - 26.11.2025, ПРАЙМ

Доля владеющих русским языком в России сохраняется на уровне 99,4%

Доля владеющих русским языком жителей России, по данным последних переписей населения, сохраняется на уровне 99,4%, отмечено в стратегии национальной политики... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T02:41+0300

2025-11-26T02:41+0300

2025-11-26T02:41+0300

экономика

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864942582.jpg?1764114099

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля владеющих русским языком жителей России, по данным последних переписей населения, сохраняется на уровне 99,4%, отмечено в стратегии национальной политики РФ. Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов. "Важнейшим фактором формирования и укрепления общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) является русский язык. По данным всероссийских переписей населения 2010 и 2020 годов, доля владеющих им сохраняется на уровне 99,4 процента", - указано в документе. Также отмечено, что подавляющее большинство населения РФ составляют русские - по данным переписи населения 2020 года, это 80,85% от числа лиц, указавших свою национальную принадлежность. На основании всероссийских переписей населения также сформирован единый перечень коренных малочисленных народов РФ, по состоянию на 2025 год он включает в себя 47 этнических общностей. В стратегии указано, что итоги переписи 2020 года подтвердили, что Россия входит в первую десятку стран по численности населения и является одним из крупнейших многонациональных государств мира. На территории РФ проживают представители свыше 190 народов и используются более 300 языков, около половины из которых относятся к языкам народов Российской Федерации.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин