Россия за 10 месяцев купила на 17% больше корейской косметики

2025-11-26T04:15+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам десяти месяцев этого года купила на 17% больше корейской косметики, чем за такой же период прошлого года, при этом сильнее всего выросли поставки средств для макияжа губ и пудр, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Так, за январь-октябрь текущего года Южная Корея экспортировала в Россию декоративной и уходовой косметики на 302,7 миллиона долларов, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сильнее всего выросли поставки пудр - в 1,94 раза, до 2,7 миллиона долларов, а также средств для макияжа губ - в 1,88 раза, до 10,9 миллиона долларов. Продуктов для макияжа глаз в Россию приехало на 30% больше, чем годом ранее - на 7,9 миллиона долларов. Поставки уходовой косметики выросли лишь на 1%, однако ее Россия закупала больше всего - на 280,6 миллиона долларов. За октябрь Страна утренней свежести экспортировала в Россию косметики на 28,7 миллиона долларов, сократив поставки в месячном выражении на 16%, а в годовом - нарастив на 2%. Больше всего в октябре россияне приобретали у корейцев уходовую косметику - на 26,7 миллиона долларов, помады - 784 тысячи и продукты для макияжа глаз - 704 тысячи. Крупнейшими мировыми покупателями косметики у Южной Кореи в октябре этого года стали США (161,7 миллиона долларов), Китай (116,7 миллиона), Япония (70,9 миллиона), Гонконг (48,6 миллиона) и Вьетнам (29,2 миллиона). Россия расположилась на шестом месте.

