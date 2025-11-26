"О чем говорить": в Киеве резко высказались о диктовке условий России
Соскин заявил, что России не о чем говорить с Европой по поводу Украины
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Европа утратила возможность влиять на условия России по завершению конфликта на Украине.
"О чем вообще Европа может говорить с Российской Федерацией? Гнилое, распавшееся — о чем оно может говорить? Ни о чем. <…> Там одни мыши бегают. Поэтому, все — приплыли", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт отметил, что Владимир Зеленский также упустил шанс повлиять на разрешение украинского конфликта, когда быстро отклонил предложение США. По мнению Соскина, теперь глава киевского режима больше не представляет интереса для американского лидера.
План США по урегулированию и позиция России
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.