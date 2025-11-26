https://1prime.ru/20251126/rossiya-864965045.html

Промпроизводство в России в октябре ускорило рост

Промышленное производство в России в октябре значительно ускорило рост в годовом выражении - до 3,1% с 0,3% в сентябре, в месячном - выросло на 10,7%, сообщил в

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в октябре значительно ускорило рост в годовом выражении - до 3,1% с 0,3% в сентябре, в месячном - выросло на 10,7%, сообщил в среду Росстат. С исключением сезонного и календарного факторов в октябре текущего года промышленное производство выросло на 3%. За январь-октябрь промышленность выросла на 1% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в октябре в годовом выражении выросло на 1,3% после роста на 0,2% в сентябре; в январе-октябре – снизилось на 1,7% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в октябре ускорила рост до 4,5% в годовом выражении с 0,4% месяцем ранее; в январе-октябре – выросла на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в октябре в годовом выражении снижение производства усилилось до 3,3% в годовом выражении с 0,9% в сентябре; в январе-октябре - составило 3,5%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром производство выросло в октябре на 1,3% в годовом выражении после роста на 1,2% месяцем ранее; за 10 месяцев – снизилось на 1,5%.

