В России за десять месяцев снизилось производство легковых автомобилей

2025-11-26T19:43+0300

бизнес

россия

росстат

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-октябре 2025 года снизилось на 9,6% в годовом выражении и составило 537 тысяч единиц, в том числе в октябре сократилось на 46,7% к октябрю прошлого года - до 50 тысяч машин, следует из данных Росстата. Производство грузовых автомобилей за 10 месяцев текущего года снизилось на 31,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 109 тысяч, в том числе в октябре - на 41,3%, до 11,4 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-октябре снизился на 30,2% - до 12,1 тысячи, а в октябре - на 24,3% к октябрю прошлого года, до 1200 штук. Производство автобусов массой более 5 тонн за 10 месяцев сократилось на 35,5% в годовом выражении – до 7,9 тысячи, в том числе в октябре уменьшилось на 40,7% - до 800 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания за 10 месяцев 2025 года сократился на 12,9% - до 163 тысяч единиц, а в октябре - на 42,4%, до 12,7 тысячи.

2025

