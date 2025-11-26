Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за десять месяцев снизилось производство легковых автомобилей - 26.11.2025
В России за десять месяцев снизилось производство легковых автомобилей
бизнес
россия
росстат
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-октябре 2025 года снизилось на 9,6% в годовом выражении и составило 537 тысяч единиц, в том числе в октябре сократилось на 46,7% к октябрю прошлого года - до 50 тысяч машин, следует из данных Росстата. Производство грузовых автомобилей за 10 месяцев текущего года снизилось на 31,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 109 тысяч, в том числе в октябре - на 41,3%, до 11,4 тысячи штук. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-октябре снизился на 30,2% - до 12,1 тысячи, а в октябре - на 24,3% к октябрю прошлого года, до 1200 штук. Производство автобусов массой более 5 тонн за 10 месяцев сократилось на 35,5% в годовом выражении – до 7,9 тысячи, в том числе в октябре уменьшилось на 40,7% - до 800 штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания за 10 месяцев 2025 года сократился на 12,9% - до 163 тысяч единиц, а в октябре - на 42,4%, до 12,7 тысячи.
бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Росстат
19:43 26.11.2025
 
В России за десять месяцев снизилось производство легковых автомобилей

Выпуск легковых автомобилей в России в январе-октябре снизился на 9,6%

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-октябре 2025 года снизилось на 9,6% в годовом выражении и составило 537 тысяч единиц, в том числе в октябре сократилось на 46,7% к октябрю прошлого года - до 50 тысяч машин, следует из данных Росстата.
Производство грузовых автомобилей за 10 месяцев текущего года снизилось на 31,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 109 тысяч, в том числе в октябре - на 41,3%, до 11,4 тысячи штук.
Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе-октябре снизился на 30,2% - до 12,1 тысячи, а в октябре - на 24,3% к октябрю прошлого года, до 1200 штук. Производство автобусов массой более 5 тонн за 10 месяцев сократилось на 35,5% в годовом выражении – до 7,9 тысячи, в том числе в октябре уменьшилось на 40,7% - до 800 штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания за 10 месяцев 2025 года сократился на 12,9% - до 163 тысяч единиц, а в октябре - на 42,4%, до 12,7 тысячи.
