Инфляция в России с 18 по 24 ноября составила 0,14% - 26.11.2025
2025-11-26T19:08+0300
2025-11-26T19:08+0300
россия
росстат
2025
19:08 26.11.2025
 
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 18 по 24 ноября составила 0,14% против 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,23%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 18 по 24 ноября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,14%, с начала месяца – 100,40%, с начала года – 105,23%", - говорится в публикации.
Проверка на прочность: инфляция в декабре попала между двух огней
05:05
На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 1,3%. В том числе огурцы подорожали на 5,1%, капуста - на 2,1%, лук - на 1,5%, помидоры - 1,2%, свекла и картофель - на 0,9%, яблоки - на 0,4%, бананы - на 0,3%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 18 по 24 ноября подорожали: фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%; полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,5%; говядина, вареные колбасы, ржаной и пшеничный хлеб - на 0,3%; мороженая рыба, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания - на 0,2%; творог, ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, гречка, печенье, чай и соль - на 0,1%.
Подешевела баранина - на 1,9%, а также сахар - на 0,5%, сыры, пшено - на 0,4%, мясо кур - на 0,3%, яйца - на 0,2%; свинина, сосиски, сардельки и макаронные изделия - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 18 по 24 ноября выросли цены на туалетное мыло - на 0,4%, хозяйственное мыло, стиральные порошки, гигиенические прокладки, зубные щетки и спички - на 0,2%, детские подгузники - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,4%, зубные пасты - на 0,2%.
Телевизоры на неделе с 18 по 24 ноября подешевели на 0,4%, в то же время электропылесосы и смартфоны подорожали - на 1% и 0,3% соответственно. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,1%, отечественных - осталась прежней. Дизельное топливо подорожало на 0,5%, а автомобильный бензин подешевел на 0,3%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожали активированный уголь, валидол, лизобакт и ренгалин - на 0,3%, анальгин и нимесулид - на 0,1%. Снизились цены на трекрезан - на 0,3%.
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
ИнФОМ оценило инфляционные ожидания россиян на год вперед
20 ноября, 15:50
 
Заголовок открываемого материала