Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6%

Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем и на 0,3% по отношению к октябрю 2024 года - до 102 миллиардов кВт.ч; 26.11.2025

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем и на 0,3% по отношению к октябрю 2024 года - до 102 миллиардов кВт.ч; в январе-октябре снизилась на 1,4% в годовом выражении - до 974 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-октябре снизили выработку электроэнергии на 1,1% в годовом выражении – до 620 миллиардов кВт.ч. В октябре выработка ТЭС снизилась на 3,5% в годовом выражении и увеличилась на 18% в месячном – до 63,5 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за 10 месяцев произвели 168 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 6,8% меньше, чем год назад. В октябре выработка ГЭС составила 17,9 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 7,2% в годовом выражении и на 4,2% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-октябре увеличилась на 2,9% - до 180 миллиардов кВт.ч. При этом в октябре она выросла на 7,1% в годовом выражении и на 10,6% в месячном - до 20,1 миллиарда кВт.ч.

