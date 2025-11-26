Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6% - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/rosstat-864963835.html
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6%
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6% - 26.11.2025, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6%
Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем и на 0,3% по отношению к октябрю 2024 года - до 102 миллиардов кВт.ч;... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T19:26+0300
2025-11-26T19:26+0300
россия
росстат
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/50/762415022_0:98:1501:942_1920x0_80_0_0_ed6d954e3cbf7ddada3dc34b15a3a1e6.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем и на 0,3% по отношению к октябрю 2024 года - до 102 миллиардов кВт.ч; в январе-октябре снизилась на 1,4% в годовом выражении - до 974 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-октябре снизили выработку электроэнергии на 1,1% в годовом выражении – до 620 миллиардов кВт.ч. В октябре выработка ТЭС снизилась на 3,5% в годовом выражении и увеличилась на 18% в месячном – до 63,5 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за 10 месяцев произвели 168 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 6,8% меньше, чем год назад. В октябре выработка ГЭС составила 17,9 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 7,2% в годовом выражении и на 4,2% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-октябре увеличилась на 2,9% - до 180 миллиардов кВт.ч. При этом в октябре она выросла на 7,1% в годовом выражении и на 10,6% в месячном - до 20,1 миллиарда кВт.ч.
https://1prime.ru/20251126/spg-864963151.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/50/762415022_56:0:1443:1040_1920x0_80_0_0_a8e7831b14662f2fabbce8b04077f4e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, энергетика
РОССИЯ, Росстат, энергетика
19:26 26.11.2025
 
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6%

Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем

© fotolia.com / Artem FurmanТЭЦ и линии электропередач
ТЭЦ и линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
ТЭЦ и линии электропередач. Архивное фото
© fotolia.com / Artem Furman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем и на 0,3% по отношению к октябрю 2024 года - до 102 миллиардов кВт.ч; в январе-октябре снизилась на 1,4% в годовом выражении - до 974 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Тепловые электростанции в январе-октябре снизили выработку электроэнергии на 1,1% в годовом выражении – до 620 миллиардов кВт.ч. В октябре выработка ТЭС снизилась на 3,5% в годовом выражении и увеличилась на 18% в месячном – до 63,5 миллиарда кВт.ч.
Гидроэлектростанции за 10 месяцев произвели 168 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 6,8% меньше, чем год назад. В октябре выработка ГЭС составила 17,9 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 7,2% в годовом выражении и на 4,2% в месячном.
Генерация электричества на АЭС в январе-октябре увеличилась на 2,9% - до 180 миллиардов кВт.ч. При этом в октябре она выросла на 7,1% в годовом выражении и на 10,6% в месячном - до 20,1 миллиарда кВт.ч.
Завод по производству СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре
19:15
 
РОССИЯРосстатэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала