https://1prime.ru/20251126/rosstat-864963835.html
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6%
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6% - 26.11.2025, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6%
Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем и на 0,3% по отношению к октябрю 2024 года - до 102 миллиардов кВт.ч;... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T19:26+0300
2025-11-26T19:26+0300
2025-11-26T19:26+0300
россия
росстат
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/50/762415022_0:98:1501:942_1920x0_80_0_0_ed6d954e3cbf7ddada3dc34b15a3a1e6.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем и на 0,3% по отношению к октябрю 2024 года - до 102 миллиардов кВт.ч; в январе-октябре снизилась на 1,4% в годовом выражении - до 974 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-октябре снизили выработку электроэнергии на 1,1% в годовом выражении – до 620 миллиардов кВт.ч. В октябре выработка ТЭС снизилась на 3,5% в годовом выражении и увеличилась на 18% в месячном – до 63,5 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за 10 месяцев произвели 168 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 6,8% меньше, чем год назад. В октябре выработка ГЭС составила 17,9 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 7,2% в годовом выражении и на 4,2% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-октябре увеличилась на 2,9% - до 180 миллиардов кВт.ч. При этом в октябре она выросла на 7,1% в годовом выражении и на 10,6% в месячном - до 20,1 миллиарда кВт.ч.
https://1prime.ru/20251126/spg-864963151.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/50/762415022_56:0:1443:1040_1920x0_80_0_0_a8e7831b14662f2fabbce8b04077f4e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат, энергетика
РОССИЯ, Росстат, энергетика
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6%
Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в октябре увеличилась на 13,6% по сравнению с сентябрем и на 0,3% по отношению к октябрю 2024 года - до 102 миллиардов кВт.ч; в январе-октябре снизилась на 1,4% в годовом выражении - до 974 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Тепловые электростанции в январе-октябре снизили выработку электроэнергии на 1,1% в годовом выражении – до 620 миллиардов кВт.ч. В октябре выработка ТЭС снизилась на 3,5% в годовом выражении и увеличилась на 18% в месячном – до 63,5 миллиарда кВт.ч.
Гидроэлектростанции за 10 месяцев произвели 168 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 6,8% меньше, чем год назад. В октябре выработка ГЭС составила 17,9 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 7,2% в годовом выражении и на 4,2% в месячном.
Генерация электричества на АЭС в январе-октябре увеличилась на 2,9% - до 180 миллиардов кВт.ч. При этом в октябре она выросла на 7,1% в годовом выражении и на 10,6% в месячном - до 20,1 миллиарда кВт.ч.
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре