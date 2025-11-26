https://1prime.ru/20251126/rst-864942379.html
РСТ: рост внутреннего туризма возможен за счет наращивания инфраструктуры
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дальнейший рост внутреннего туризма в России возможен за счет наращивания инфраструктуры, сейчас эта задача активно прорабатывается, рассказал в беседе с РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"В России мы фиксируем достижение неких близких к пределу показателей, определяющих рост внутреннего туризма. Дальнейший рост можно обеспечить при условии наращивания инфраструктуры. Эта задача сейчас находится в такой активной фазе проработки", - сказал Уманский.
Он напомнил, что в рамках национального проекта по развитию внутреннего туризма в ближайший перспективе в России должно быть введено в строй порядка 300-400 тысяч номеров. Это обеспечит продолжение роста внутреннего туризма.
По ожиданиям РСТ, значительный объем инфраструктуры должен быть введен в 2027-2029 годах.
"Но сейчас, пока этот массовый номерной фонд не начал вводиться, он на этапе стройки, мы ощущаем достижение предельных показателей, из-за чего в совокупности и с укреплением рубля мы сейчас увидели замедление роста внутреннего туризма и усиление выездного туризма", - добавил Уманский.
