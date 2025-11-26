Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета за время обсуждения - 26.11.2025
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета за время обсуждения
26.11.2025
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета за время обсуждения
Приоритеты бюджета РФ на 2026-2028 годы за время обсуждения проекта были сохранены, среди них обязательства перед людьми, обеспечение спецоперации и выполнение... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T13:06+0300
2025-11-26T13:06+0300
рф
антон силуанов
совет федерации
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691727_0:87:3080:1820_1920x0_80_0_0_5c53935b8e4706b498404e6db30d400f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Приоритеты бюджета РФ на 2026-2028 годы за время обсуждения проекта были сохранены, среди них обязательства перед людьми, обеспечение спецоперации и выполнение национальных целей развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Рассмотрение бюджета мы начали на парламентских слушаниях сразу после внесения бюджета в Государственную думу. Там были определены приоритеты и задачи бюджетной политики на предстоящую трехлетку, они не изменились", - сказал он, выступая с докладом в Совете Федерации. "Они заключаются в том, чтобы в первую очередь обеспечить обязательства перед людьми, перед гражданами. Так и есть, в бюджете необходимые ресурсы на индексации заработных плат, пособий, социальных выплат, пенсий предусмотрены в полном объеме", - продолжил он. Второй приоритет - обеспечение потребностей специальной военной операции, поддержка военнослужащих, членов семей военнослужащих, поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые снабжают армию и фронт необходимым вооружением и техникой. Деньги необходимые также выделены, сказал Силуанов. Третий приоритет - выполнение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации. Необходимые источники для реализации национальных проектов как инструмента реализации наццелей также в бюджете предусмотрены, сказал он.
рф, антон силуанов, совет федерации, финансы
РФ, Антон Силуанов, Совет Федерации, Финансы
13:06 26.11.2025
 
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета за время обсуждения

Силуанов: приоритеты бюджета РФ за время обсуждения проекта были сохранены

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Приоритеты бюджета РФ на 2026-2028 годы за время обсуждения проекта были сохранены, среди них обязательства перед людьми, обеспечение спецоперации и выполнение национальных целей развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Рассмотрение бюджета мы начали на парламентских слушаниях сразу после внесения бюджета в Государственную думу. Там были определены приоритеты и задачи бюджетной политики на предстоящую трехлетку, они не изменились", - сказал он, выступая с докладом в Совете Федерации.
"Они заключаются в том, чтобы в первую очередь обеспечить обязательства перед людьми, перед гражданами. Так и есть, в бюджете необходимые ресурсы на индексации заработных плат, пособий, социальных выплат, пенсий предусмотрены в полном объеме", - продолжил он.
Второй приоритет - обеспечение потребностей специальной военной операции, поддержка военнослужащих, членов семей военнослужащих, поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые снабжают армию и фронт необходимым вооружением и техникой. Деньги необходимые также выделены, сказал Силуанов.
Третий приоритет - выполнение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации. Необходимые источники для реализации национальных проектов как инструмента реализации наццелей также в бюджете предусмотрены, сказал он.
РФ, Антон Силуанов, Совет Федерации, Финансы
 
 
