Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета за время обсуждения

Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета за время обсуждения

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Приоритеты бюджета РФ на 2026-2028 годы за время обсуждения проекта были сохранены, среди них обязательства перед людьми, обеспечение спецоперации и выполнение национальных целей развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Рассмотрение бюджета мы начали на парламентских слушаниях сразу после внесения бюджета в Государственную думу. Там были определены приоритеты и задачи бюджетной политики на предстоящую трехлетку, они не изменились", - сказал он, выступая с докладом в Совете Федерации. "Они заключаются в том, чтобы в первую очередь обеспечить обязательства перед людьми, перед гражданами. Так и есть, в бюджете необходимые ресурсы на индексации заработных плат, пособий, социальных выплат, пенсий предусмотрены в полном объеме", - продолжил он. Второй приоритет - обеспечение потребностей специальной военной операции, поддержка военнослужащих, членов семей военнослужащих, поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые снабжают армию и фронт необходимым вооружением и техникой. Деньги необходимые также выделены, сказал Силуанов. Третий приоритет - выполнение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации. Необходимые источники для реализации национальных проектов как инструмента реализации наццелей также в бюджете предусмотрены, сказал он.

