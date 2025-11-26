https://1prime.ru/20251126/siluanov-864969906.html

Силуанов прокомментировал введение технологического сбора в 2026 году

Силуанов прокомментировал введение технологического сбора в 2026 году - 26.11.2025, ПРАЙМ

Силуанов прокомментировал введение технологического сбора в 2026 году

Введение технологического сбора с 2026 года позволит сформировать источник для развития отрасли микроэлектроники и радиоэлектроники, и в целом для решения... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T22:09+0300

2025-11-26T22:09+0300

2025-11-26T22:09+0300

технологии

рф

антон силуанов

алексей сазанов

совет федерации

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/84084/16/840841611_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_b6a1c0b353f5e430ab225827a35ae678.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Введение технологического сбора с 2026 года позволит сформировать источник для развития отрасли микроэлектроники и радиоэлектроники, и в целом для решения важнейших задач технологического суверенитета, при этом серьезно на потребительские настроения не повлияет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. "На самом деле техсбор вводится для того, чтобы сформировать источник для развития отрасли микроэлектроники, радиоэлектроники. Во всяком случае такого высокотехнологического направления, в котором приняты соответствующие программы, решения правительства Российской Федерации. Поэтому этот сбор... Мы планируем, что будет введен с сентября следующего года, в следующем году запланированы небольшие объемы ресурсов - порядка 20 миллиардов рублей - а потом в полном объеме он заработает с 2027, 2028 и последующих годах", - сказал Силуанов. Объектом налогообложения выступит та электроника, где содержатся соответствующие платы, микроэлектронные устройства. "В основном, это телефоны, ноутбуки, компьютеры и так далее. Мы считаем, что деньги от этого источника помогут развить нам те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнить те ресурсы, которые предусмотрены у нас в федеральном бюджете", - пояснил министр. Максимальная ставка составит 5 тысяч рублей, она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие, но в целом, как предполагается, она будет значительно ниже максимальной. "Поэтому, на наш взгляд, это не повлияет серьезно на какие-то потребительские настроения, но создаст хороший источник и задел для решения важнейших задач технологического суверенитета", - отметил он. Сенаторы одобрили закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, говорил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

https://1prime.ru/20251121/indeksaktsiya-864802795.html

https://1prime.ru/20251125/siluanov-864920125.html

https://1prime.ru/20251030/fts-864080350.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, антон силуанов, алексей сазанов, совет федерации, минпромторг