Сенаторы одобрили допуск ЦБ к единому регистру сведений о населении
2025-11-26T22:25+0300
россия
финансы
банки
рф
банк россия
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. Документ разработан в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), а также поддержания актуальности информации в нем. Банку России для реализации его полномочий требуется актуальная информация из федерального регистра, идентифицирующая должностных лиц, членов органов управления, акционеров (участников) кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, операторов по приему платежей. ЦККИ создан Банком России. В этом каталоге хранится информация, составляющая титульные части кредитных историй, а также данные о том, в каких бюро хранятся кредитные истории определенного человека. Информация в титульных частях кредитных историй включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего личность документа; ИНН и СНИЛС (если они были указаны заемщиком). Документ позволит ЦБ проверять информацию в титульных частях кредитных историй, используя номер записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации физлица в ЦККИ. Для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
рф
