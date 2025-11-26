https://1prime.ru/20251126/sovkombank-864962475.html

Первый зампред правления Совкомбанка назвал главную роль ипотечного банка

Первый зампред правления Совкомбанка назвал главную роль ипотечного банка - 26.11.2025, ПРАЙМ

Первый зампред правления Совкомбанка назвал главную роль ипотечного банка

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский озвучил ключевую роль ипотечного банка, выступая в ходе второй ежегодной конференции... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T19:08+0300

2025-11-26T19:08+0300

2025-11-26T19:08+0300

банки

совкомбанк

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_58fbb33ce6a49d46d7de8cb2c54244c8.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский озвучил ключевую роль ипотечного банка, выступая в ходе второй ежегодной конференции Domclick Digital Forum."Специалист по точечным ключевым потребностям клиента и рынка. Вот так мы видим свою роль и так мы видим себя как элемент любой платформы, любой экосистемы на рынке недвижимости", - сказал он.Эксперт подчеркнул, что роль банка заключается в защите интересов покупателя при сохранении независимости от других игроков рынка. "Мы в ипотечном бизнесе видим себя экспертами, которые должны заботиться об интересах покупателя и быть абсолютно удалены от застройщиков и электронных платформ", — заявил Хотимский. Он добавил, что ипотека — это не просто "сделка всей жизни", а процесс, не заканчивающийся в момент подписания договора, что налагает на банк высочайшую ответственность за предлагаемый продукт.Спикер также провел историческую параллель с ипотечным кризисом 2008 года в США, напомнив о важности четкого разделения ролей на рынке. По его словам, хотя в России это разделение пока "чуть-чуть размыто" и существует множество форм кооперации, банк должен идеологически концентрироваться на своей главной задаче — управлении финансовыми рисками.Еще одним направлением специализации спикер назвал разработку гибких продуктов для клиентов, не вписывающихся в стандартные рамки, например, когда заемщик вынужден одновременно платить по аренде и новой ипотеке. "Мы видим, что в обычные рамки, допустим, программы государственной поддержки такие продукты не подходят. Мы, соответственно, активно занимаемся тем, чтобы рынок их все-таки получал, потому что это объективная потребность", — пояснил он, подчеркнув, что такая работа требует особой ответственности, чтобы не создать клиенту дополнительных финансовых трудностей в будущем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, совкомбанк, ипотека