Первый зампред правления Совкомбанка назвал главную роль ипотечного банка
Специалист по точечным ключевым потребностям клиента – сказал Сергей Хотимский
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский озвучил ключевую роль ипотечного банка, выступая в ходе второй ежегодной конференции Domclick Digital Forum.
"Специалист по точечным ключевым потребностям клиента и рынка. Вот так мы видим свою роль и так мы видим себя как элемент любой платформы, любой экосистемы на рынке недвижимости", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что роль банка заключается в защите интересов покупателя при сохранении независимости от других игроков рынка. "Мы в ипотечном бизнесе видим себя экспертами, которые должны заботиться об интересах покупателя и быть абсолютно удалены от застройщиков и электронных платформ", — заявил Хотимский. Он добавил, что ипотека — это не просто "сделка всей жизни", а процесс, не заканчивающийся в момент подписания договора, что налагает на банк высочайшую ответственность за предлагаемый продукт.
Спикер также провел историческую параллель с ипотечным кризисом 2008 года в США, напомнив о важности четкого разделения ролей на рынке. По его словам, хотя в России это разделение пока "чуть-чуть размыто" и существует множество форм кооперации, банк должен идеологически концентрироваться на своей главной задаче — управлении финансовыми рисками.
Еще одним направлением специализации спикер назвал разработку гибких продуктов для клиентов, не вписывающихся в стандартные рамки, например, когда заемщик вынужден одновременно платить по аренде и новой ипотеке. "Мы видим, что в обычные рамки, допустим, программы государственной поддержки такие продукты не подходят. Мы, соответственно, активно занимаемся тем, чтобы рынок их все-таки получал, потому что это объективная потребность", — пояснил он, подчеркнув, что такая работа требует особой ответственности, чтобы не создать клиенту дополнительных финансовых трудностей в будущем.
