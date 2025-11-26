https://1prime.ru/20251126/spg-864963151.html
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре - 26.11.2025, ПРАЙМ
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 26,8... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T19:15+0300
2025-11-26T19:15+0300
2025-11-26T19:15+0300
газ
росстат
энергетика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/44/833384493_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6012c767f6dc3c7d3d03bc6700e96ebd.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 26,8 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в октябре показатель вырос в месячном выражении на 16,8%, а в годовом – на 9%, составив 3,2 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% – до 34,7 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20251122/es-864830326.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/44/833384493_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1eaeabaea705adb1a3cae62fc371fc7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, росстат, энергетика, россия
Газ, Росстат, энергетика, РОССИЯ
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре
Производство СПГ в России за 10 месяцев снизилось на 3,7%, до 26,8 млн тонн
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 26,8 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в октябре показатель вырос в месячном выражении на 16,8%, а в годовом – на 9%, составив 3,2 миллиона тонн.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% – до 34,7 миллиона тонн.
Германия продолжит получать российский СПГ через госкомпанию SEFE