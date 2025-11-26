https://1prime.ru/20251126/spg-864963151.html

Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре

газ

росстат

энергетика

россия

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 26,8 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в октябре показатель вырос в месячном выражении на 16,8%, а в годовом – на 9%, составив 3,2 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% – до 34,7 миллиона тонн.

газ, росстат, энергетика, россия