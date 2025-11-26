Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/spg-864963151.html
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре - 26.11.2025, ПРАЙМ
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 26,8... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T19:15+0300
2025-11-26T19:15+0300
газ
росстат
энергетика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/44/833384493_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6012c767f6dc3c7d3d03bc6700e96ebd.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 26,8 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в октябре показатель вырос в месячном выражении на 16,8%, а в годовом – на 9%, составив 3,2 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% – до 34,7 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20251122/es-864830326.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/44/833384493_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1eaeabaea705adb1a3cae62fc371fc7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, росстат, энергетика, россия
Газ, Росстат, энергетика, РОССИЯ
19:15 26.11.2025
 
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре

Производство СПГ в России за 10 месяцев снизилось на 3,7%, до 26,8 млн тонн

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗавод по производству СПГ
Завод по производству СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Завод по производству СПГ. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре снизилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 26,8 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в октябре показатель вырос в месячном выражении на 16,8%, а в годовом – на 9%, составив 3,2 миллиона тонн.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% – до 34,7 миллиона тонн.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Германия продолжит получать российский СПГ через госкомпанию SEFE
22 ноября, 23:23
 
ГазРосстатэнергетикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала