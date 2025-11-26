ФРС: экономическая активность в США может замедлиться в ближайшие месяцы

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
сша
нью-йорк
сан-франциско
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Экономическая активность в США практически не изменилась в октябре-ноябре, однако существуют риски ее замедления в ближайшие месяцы, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Экономическая активность практически не изменилась с момента публикации предыдущего отчета… В целом прогнозы остались практически неизменными. Некоторые источники отметили повышенный риск замедления активности в ближайшие месяцы", - говорится в документе. Ряд розничных продавцов отметили негативное влияние на потребительские покупки в связи с приостановкой работы правительства США. Кроме того, общественные организации указали на рост спроса на продовольственную помощь из-за перебоев в выплате пособий в период шатдауна. Ситуация в сфере туризма незначительно изменилась, следует из сообщений о деятельности в индустрии. Производственная деятельность немного выросла несмотря на то, что импортные пошлины и связанная с ними неопределенность по-прежнему остаются препятствием. Некоторые округа отметили продолжающееся восстановление рынка офисной недвижимости, при этом в отчетном периоде наблюдалось снижение объемов жилищного строительства. Ситуация в сельском хозяйстве и энергетическом секторе в целом оставалась стабильной, однако некоторые собеседники отмечали проблемы, связанные с низкими ценами на нефть и некоторые сельскохозяйственные культуры. Занятость в октябре-ноябре немного снизилась, более половины округов сообщили об ослаблении спроса на рабочую силу. Некоторые компании отметили, что искусственный интеллект заменил начальные должности или сделал существующих работников достаточно продуктивными, чтобы сократить наем новых сотрудников. По-прежнему наблюдались проблемы с некоторыми квалифицированными должностями. Заработная плата в целом росла умеренными темпами. Цены в отчетном периоде выросли умеренно. В обрабатывающей промышленности и розничной торговле наблюдалось увеличение затрат, что в основном отражало повышение импортных пошлин. При этом цены на некоторые материалы снизились. В перспективе преимущественно ожидается сохранение роста затрат. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
сша
нью-йорк
сан-франциско
сша, нью-йорк, сан-франциско
США, Нью-Йорк, Сан-Франциско
22:48 26.11.2025
 
ФРС: экономическая активность в США может замедлиться в ближайшие месяцы

ФРС: существуют риски замедления экономической активности в США в ближайшее время

© Фото : AgnosticPreachersKidГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
Главное здание ФРС США. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Экономическая активность в США практически не изменилась в октябре-ноябре, однако существуют риски ее замедления в ближайшие месяцы, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.
"Экономическая активность практически не изменилась с момента публикации предыдущего отчета… В целом прогнозы остались практически неизменными. Некоторые источники отметили повышенный риск замедления активности в ближайшие месяцы", - говорится в документе.
Ряд розничных продавцов отметили негативное влияние на потребительские покупки в связи с приостановкой работы правительства США. Кроме того, общественные организации указали на рост спроса на продовольственную помощь из-за перебоев в выплате пособий в период шатдауна.
Ситуация в сфере туризма незначительно изменилась, следует из сообщений о деятельности в индустрии. Производственная деятельность немного выросла несмотря на то, что импортные пошлины и связанная с ними неопределенность по-прежнему остаются препятствием.
Некоторые округа отметили продолжающееся восстановление рынка офисной недвижимости, при этом в отчетном периоде наблюдалось снижение объемов жилищного строительства. Ситуация в сельском хозяйстве и энергетическом секторе в целом оставалась стабильной, однако некоторые собеседники отмечали проблемы, связанные с низкими ценами на нефть и некоторые сельскохозяйственные культуры.
Занятость в октябре-ноябре немного снизилась, более половины округов сообщили об ослаблении спроса на рабочую силу. Некоторые компании отметили, что искусственный интеллект заменил начальные должности или сделал существующих работников достаточно продуктивными, чтобы сократить наем новых сотрудников. По-прежнему наблюдались проблемы с некоторыми квалифицированными должностями. Заработная плата в целом росла умеренными темпами.
Цены в отчетном периоде выросли умеренно. В обрабатывающей промышленности и розничной торговле наблюдалось увеличение затрат, что в основном отражало повышение импортных пошлин. При этом цены на некоторые материалы снизились. В перспективе преимущественно ожидается сохранение роста затрат.
"Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
СШАНью-ЙоркСан-Франциско
 
 
