Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза - 26.11.2025
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза - 26.11.2025, ПРАЙМ
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
Рост ставки по семейной ипотеке в два раза, до 12% для семей с одним ребенком, может быть "большим шоком", заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 26.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рост ставки по семейной ипотеке в два раза, до 12% для семей с одним ребенком, может быть "большим шоком", заявил глава Сбербанка Герман Греф. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей; на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок."То, что предлагается дифференцировать ставку в зависимости от количества детей в семье, это правильный подход", - сказал Греф журналистам на форуме Сбербанка "Domclick Digital Forum"."Но при этом для семей с одним ребенком ставка вырастет в два раза, до 12%, и вот это может быть достаточно большим шоком", - добавил он."Потому что мы посчитали примерно из сегодняшних семей не менее 11% уже не сможет оплачивать такую ставку, поэтому здесь надо найти такой компромисс, который бы не создавал таких новых перекосов", - пояснил глава Сбербанка.Греф подчеркнул, что сейчас правительство занимается этим вопросом и Сбербанк участвует в его обсуждении. "Я надеюсь, что будет принято это взвешенное решение", - заключил он
Новости
бизнес, финансы, герман греф, сбербанк, россия
Бизнес, Финансы, Герман Греф, Сбербанк, РОССИЯ
17:12 26.11.2025 (обновлено: 17:42 26.11.2025)
 
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза

Греф: рост ставки по семейной ипотеке до 12% может стать большим шоком

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Сделки с недвижимостью. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рост ставки по семейной ипотеке в два раза, до 12% для семей с одним ребенком, может быть "большим шоком", заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей; на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок.
"То, что предлагается дифференцировать ставку в зависимости от количества детей в семье, это правильный подход", - сказал Греф журналистам на форуме Сбербанка "Domclick Digital Forum".
"Но при этом для семей с одним ребенком ставка вырастет в два раза, до 12%, и вот это может быть достаточно большим шоком", - добавил он.
"Потому что мы посчитали примерно из сегодняшних семей не менее 11% уже не сможет оплачивать такую ставку, поэтому здесь надо найти такой компромисс, который бы не создавал таких новых перекосов", - пояснил глава Сбербанка.
Греф подчеркнул, что сейчас правительство занимается этим вопросом и Сбербанк участвует в его обсуждении. "Я надеюсь, что будет принято это взвешенное решение", - заключил он
