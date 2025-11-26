https://1prime.ru/20251126/stavka-864958351.html

Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза

Рост ставки по семейной ипотеке в два раза, до 12% для семей с одним ребенком, может быть "большим шоком", заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T17:12+0300

2025-11-26T17:12+0300

2025-11-26T17:42+0300

бизнес

финансы

герман греф

сбербанк

россия

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рост ставки по семейной ипотеке в два раза, до 12% для семей с одним ребенком, может быть "большим шоком", заявил глава Сбербанка Герман Греф. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей; на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок."То, что предлагается дифференцировать ставку в зависимости от количества детей в семье, это правильный подход", - сказал Греф журналистам на форуме Сбербанка "Domclick Digital Forum"."Но при этом для семей с одним ребенком ставка вырастет в два раза, до 12%, и вот это может быть достаточно большим шоком", - добавил он."Потому что мы посчитали примерно из сегодняшних семей не менее 11% уже не сможет оплачивать такую ставку, поэтому здесь надо найти такой компромисс, который бы не создавал таких новых перекосов", - пояснил глава Сбербанка.Греф подчеркнул, что сейчас правительство занимается этим вопросом и Сбербанк участвует в его обсуждении. "Я надеюсь, что будет принято это взвешенное решение", - заключил он

