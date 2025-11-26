https://1prime.ru/20251126/strany-864943227.html

Названы страны, которые допускают использование криптовалют

Названы страны, которые допускают использование криптовалют - 26.11.2025, ПРАЙМ

Названы страны, которые допускают использование криптовалют

Большинство стран мира с осторожностью допускают использование криптовалют из-за их высокой рискованности: жесткое регулирование операций с ними не является... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T03:17+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Большинство стран мира с осторожностью допускают использование криптовалют из-за их высокой рискованности: жесткое регулирование операций с ними не является экзотикой. Как показал анализ РИА Новости, число государств, подаривших биткоину и его аналогам высокую степень свободы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Платежи в криптовалюте несут в себе ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, из-за отсутствия посредника в виде банков они совершаются достаточно быстро. По этой же причине их можно провести в любое время суток, тогда как международная банковская транзакция нередко может потребовать несколько дней. Вместе с тем мировые регуляторы, даже в самых лояльных к криптовалюте странах, не устают указывать на существенные риски таких платежей. Прежде всего, это высокая волатильность: курс криптовалют очень изменчив, что может привести к значительным финансовым потерям для обычных пользователей. Кроме того, в случае мошенничества или взлома кошелька пользователи могут остаться без защиты, поскольку криптоактивы не регулируются как полноценные денежные средства или банковские депозиты. Все страны мира можно условно подразделить на три категории в зависимости от их отношения к криптовалютам. Первую, самую малочисленную, составляют несколько государств с довольно продвинутым регулированием таких активов. Самым ярким ее участником является Сальвадор, где биткоин уже несколько лет признан официальным платежным средством наравне с долларом. Частичную легализацию криптовалют обсуждают и в Панаме - там уже несколько лет рассматривается законопроект, разрешающий оплату в криптовалюте налогов и сборов. А в Швейцарии даже есть собственная криптодолина - в 2016 году администрация города Цуг проводила эксперимент по оплате коммунальных и государственных услуг биткоинами. Сейчас он привлекает криптокомпании со всего мира. В аналогичном направлении, пусть и не столь радикально, двигаются ОАЭ: страна создала отдельную организацию под названием Управление по регулированию виртуальных активов Дубая - она также занимается работой с мировыми представителями финтеха. В Азии на себя обращает внимание Япония: еще в 2017 году был принят закон, благодаря которому компании, чьи внутренние правила разрешают работать с криптовалютой, могут их официально использовать для взаиморасчетов. Вторую, самую многочисленную группу, составляют те страны, где криптовалюты ограниченно разрешены для некоторых видов базовых операций, например, хранение, покупка и продажа через специальные биржи или лицензированные компании. Сюда же входят государства, постепенно создающие условия для легального и безопасного использования криптовалют для отдельных транзакций в контролируемых условиях "песочницы" - в их число входит и Россия. В стране некоторое время назад были приняты правила, которые установили экспериментальный правовой режим в отношении обеспечения внешнеторговых расчетов с использованием криптовалют. Наконец, в третью группу входят страны, прямо запрещающие хождение и использование таких платежных инструментов или существенно ограничивающие их. Самый яркий борец с криптовалютами - это Китай. В стране с 2021 года действует запрет майнинга биткоинов, а любые действия с криптовалютой могут рассматриваться как попытка отмывания денег, что сулит уголовную ответственность. Пользователи криптовалют подвергаются уголовному преследованию и в Алжире. Аналогичные по строгости законы действуют в Египте: верховный муфтий страны издал фетву, объявляющую торговлю криптовалютами харамом. Кроме перечисленных, довольно существенные барьеры к использованию криптовалют действуют в Турции, Непале, Ираке, Вьетнаме, Катаре и Индонезии.

2025

