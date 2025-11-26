https://1prime.ru/20251126/strategija-864940195.html

Стратегия нацполитики подразумевает противодействие проявлениям неонацизма и русофобии

Стратегия нацполитики подразумевает противодействие проявлениям неонацизма и русофобии - 26.11.2025, ПРАЙМ

Стратегия нацполитики подразумевает противодействие проявлениям неонацизма и русофобии

Добавлены подробности (после 3 абзаца) | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T00:58+0300

2025-11-26T00:58+0300

2025-11-26T00:58+0300

экономика

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864940195.jpg?1764107900

Добавлены подробности (после 3 абзаца) МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что стратегия подразумевает противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов. "Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе путем решения следующих задач: реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизма, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в указе. Также в тексте стратегии отмечается, что обеспечение межнационального, межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве является приоритетным направлением государственной национальной политики. Кроме этого, приоритетными направлениями названы укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин