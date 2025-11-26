Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стратегия нацполитики подразумевает противодействие проявлениям неонацизма и русофобии - 26.11.2025
Стратегия нацполитики подразумевает противодействие проявлениям неонацизма и русофобии
Добавлены подробности (после 3 абзаца) МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что стратегия подразумевает противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов. "Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе путем решения следующих задач: реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизма, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в указе. Также в тексте стратегии отмечается, что обеспечение межнационального, межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве является приоритетным направлением государственной национальной политики. Кроме этого, приоритетными направлениями названы укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия РФ.
Стратегия нацполитики подразумевает противодействие проявлениям неонацизма и русофобии

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года", в котором говорится, что стратегия подразумевает противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых документов.
"Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе путем решения следующих задач: реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизма, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в указе.
Также в тексте стратегии отмечается, что обеспечение межнационального, межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве является приоритетным направлением государственной национальной политики.
Кроме этого, приоритетными направлениями названы укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия РФ.
 
Заголовок открываемого материала