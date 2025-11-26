Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стратегия нацполитики назвала одну из угроз нацбезопасности - 26.11.2025
Стратегия нацполитики назвала одну из угроз нацбезопасности
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Использование НКО в национально-культурной сфере для продвижения интересов других стран в ущерб интересам России обозначено как одна из угроз национальной безопасности в стратегии нацполитики РФ. Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов. "На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации:.. использование некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в национально-культурной сфере, для продвижения интересов иностранных государств и их граждан в ущерб интересам Российской Федерации и российских граждан", - указано в документе.
01:13 26.11.2025
 
Стратегия нацполитики назвала одну из угроз нацбезопасности

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Использование НКО в национально-культурной сфере для продвижения интересов других стран в ущерб интересам России обозначено как одна из угроз национальной безопасности в стратегии нацполитики РФ.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации:.. использование некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в национально-культурной сфере, для продвижения интересов иностранных государств и их граждан в ущерб интересам Российской Федерации и российских граждан", - указано в документе.
 
