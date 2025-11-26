https://1prime.ru/20251126/strategija-864940362.html

Стратегия нацполитики назвала одну из угроз нацбезопасности

2025-11-26T01:13+0300

россия

экономика

рф

владимир путин

нко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864940362.jpg?1764108806

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Использование НКО в национально-культурной сфере для продвижения интересов других стран в ущерб интересам России обозначено как одна из угроз национальной безопасности в стратегии нацполитики РФ. Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов. "На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации:.. использование некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в национально-культурной сфере, для продвижения интересов иностранных государств и их граждан в ущерб интересам Российской Федерации и российских граждан", - указано в документе.

рф

2025

россия, рф, владимир путин, нко