Стратегия нацполитики предусматривает борьбу с иностранными словами

2025-11-26T01:58+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стратегия национальной политики РФ в числе других задач предполагает борьбу с излишним использованием иностранной лексики молодежью и популяризацию русского литературного языка для профессионального и личного общения. Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов. "Укрепление общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей обеспечивается путем решения следующих задач: а) защита, поддержка и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации, как языка государствообразующего народа и как родного языка, а также продвижение русского языка как языка межнационального общения, в том числе... популяризация использования молодежью в профессиональной и личной коммуникации русского литературного языка, противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - говорится в документе. Также в числе задач обозначены создание оптимальных условий для использования русского языка, совершенствование преподавания русского языка и повышение качества владения им.

