Стратегия нацполитики предусматривает международное сотрудничество

Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года предполагает использование возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе... | 26.11.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864941220.jpg?1764111897
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года предполагает использование возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе в части популяризации русского языка и культуры, следует из документа.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества", - говорится в документе.
В том числе предусматривается популяризация многонациональной российской культуры, поддержка распространения русского языка и укрепление его позиций как языка международного общения, развитие сети российских культурных центров за рубежом, обеспечение защиты прав и законных интересов соотечественников.
В числе задач находится и продвижение через совместные образовательные программы инициатив по подготовке специалистов по истории и культуре России, разработке профильных образовательных программ и проведению стажировок зарубежных специалистов на территории РФ.
Также планируется использование механизмов приграничного сотрудничества для устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий РФ, взаимодействие с международными межгосударственными и неправительственными организациями для обеспечения прав и защиты интересов национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признаку расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности и использования двойных стандартов в толковании гражданских свобод.
