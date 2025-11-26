https://1prime.ru/20251126/strategija-864941220.html

Стратегия нацполитики предусматривает международное сотрудничество

2025-11-26T02:04+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года предполагает использование возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе в части популяризации русского языка и культуры, следует из документа. Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов. "Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества", - говорится в документе. В том числе предусматривается популяризация многонациональной российской культуры, поддержка распространения русского языка и укрепление его позиций как языка международного общения, развитие сети российских культурных центров за рубежом, обеспечение защиты прав и законных интересов соотечественников. В числе задач находится и продвижение через совместные образовательные программы инициатив по подготовке специалистов по истории и культуре России, разработке профильных образовательных программ и проведению стажировок зарубежных специалистов на территории РФ. Также планируется использование механизмов приграничного сотрудничества для устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий РФ, взаимодействие с международными межгосударственными и неправительственными организациями для обеспечения прав и защиты интересов национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признаку расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности и использования двойных стандартов в толковании гражданских свобод.

