Стратегия нацполитики предусматривает международное сотрудничество
Стратегия нацполитики предусматривает международное сотрудничество
2025-11-26T02:04+0300
2025-11-26T02:04+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года предполагает использование возможностей и механизмов международного сотрудничества, в том числе в части популяризации русского языка и культуры, следует из документа. Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов. "Реализация государственной национальной политики осуществляется с использованием возможностей и механизмов международного сотрудничества", - говорится в документе. В том числе предусматривается популяризация многонациональной российской культуры, поддержка распространения русского языка и укрепление его позиций как языка международного общения, развитие сети российских культурных центров за рубежом, обеспечение защиты прав и законных интересов соотечественников. В числе задач находится и продвижение через совместные образовательные программы инициатив по подготовке специалистов по истории и культуре России, разработке профильных образовательных программ и проведению стажировок зарубежных специалистов на территории РФ. Также планируется использование механизмов приграничного сотрудничества для устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий РФ, взаимодействие с международными межгосударственными и неправительственными организациями для обеспечения прав и защиты интересов национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признаку расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности и использования двойных стандартов в толковании гражданских свобод.
02:04 26.11.2025
 
Стратегия нацполитики предусматривает международное сотрудничество

