Суд вернул иск о взыскании с экс-замминистра обороны Москвы платы за ЖКХ - 26.11.2025, ПРАЙМ
Суд вернул иск о взыскании с экс-замминистра обороны Москвы платы за ЖКХ
2025-11-26T02:14+0300
2025-11-26T02:14+0300
россия
энергетика
тимур иванов
газпром
мосгорсуд
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Столичный суд возвратил "Газпром межрегионгаз Москва" иск о взыскании платы за ЖКХ с экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы и ее детей, следует из данных, с которыми ознакомились РИА Новости. В начале ноября столичный суд по иску "Мосэнергосбыта" взыскал с Иванова плату за коммунальные платежи. Также с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двум ее детям от первого брака обращался московский ГБУ "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Теперь коммунальная служба требует в суде с Иванова оплату госпошлины за несостоявшееся разбирательство, дата рассмотрения пока не назначена. "Зарегистрировано определение о возвращении заявления иска ООО "Газпром межрегионгаз Москва" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - указывается в данных суда. Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
россия, тимур иванов, газпром, мосгорсуд
РОССИЯ, Энергетика, Тимур Иванов, Газпром, Мосгорсуд
02:14 26.11.2025
 
Суд вернул иск о взыскании с экс-замминистра обороны Москвы платы за ЖКХ

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Столичный суд возвратил "Газпром межрегионгаз Москва" иск о взыскании платы за ЖКХ с экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы и ее детей, следует из данных, с которыми ознакомились РИА Новости.
В начале ноября столичный суд по иску "Мосэнергосбыта" взыскал с Иванова плату за коммунальные платежи. Также с аналогичным иском о взыскании к Иванову, его бывшей супруге Светлане и двум ее детям от первого брака обращался московский ГБУ "Жилищник", тогда по решению суда иск возвратили заявителю. Теперь коммунальная служба требует в суде с Иванова оплату госпошлины за несостоявшееся разбирательство, дата рассмотрения пока не назначена.
"Зарегистрировано определение о возвращении заявления иска ООО "Газпром межрегионгаз Москва" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - указывается в данных суда.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.
 
