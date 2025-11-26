https://1prime.ru/20251126/svyaz-864957475.html

В России хотят создать государственную систему связи

В России хотят создать государственную систему связи - 26.11.2025, ПРАЙМ

В России хотят создать государственную систему связи

Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, куда войдут выделенные и технологические сети связи, а также сети связи общего пользования,... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T16:33+0300

2025-11-26T16:33+0300

2025-11-26T16:34+0300

технологии

россия

рф

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/83436/66/834366616_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ceb4db9c3f4224f68408ca94b40ea218.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, куда войдут выделенные и технологические сети связи, а также сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов. "Законопроект предусматривает: создание государственной системы связи Российской Федерации, телекоммуникационные ресурсы которой включают в себя выделенные и технологические сети связи, а также сети связи операторов сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и иными организациями, определяемыми правительством Российской Федерации", - сказано в сообщении. Планируемый срок вступления проекта в силу - 1 марта 2028 года, указано в уведомлении. Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, такая система позволит организовать бесперебойный и безопасный обмен информацией между органами власти и стратегическими предприятиями. "Это также не потребует дополнительных затрат для операторов", - добавили в министерстве. Госсистема будет включать в себя системы️ организационно-технического управления, а также️ мониторинга информационной безопасности. Доступ к ресурсам получат государственные органы, субъекты критической информационной инфраструктуры и ряд других организаций, которые определит правительство. "Предполагается, что госорганы из I и II категории могут пользоваться системой безвозмездно. Другие пользователи II категории — на возмездной основе в порядке и на условиях, установленных правительством", - добавили в Минцифры.

https://1prime.ru/20251121/mintsifry-864798915.html

https://1prime.ru/20251022/5g-863820132.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, минцифры