В России хотят создать государственную систему связи - 26.11.2025
В России хотят создать государственную систему связи
технологии
россия
рф
минцифры
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, куда войдут выделенные и технологические сети связи, а также сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов. "Законопроект предусматривает: создание государственной системы связи Российской Федерации, телекоммуникационные ресурсы которой включают в себя выделенные и технологические сети связи, а также сети связи операторов сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и иными организациями, определяемыми правительством Российской Федерации", - сказано в сообщении. Планируемый срок вступления проекта в силу - 1 марта 2028 года, указано в уведомлении. Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, такая система позволит организовать бесперебойный и безопасный обмен информацией между органами власти и стратегическими предприятиями. "Это также не потребует дополнительных затрат для операторов", - добавили в министерстве. Госсистема будет включать в себя системы️ организационно-технического управления, а также️ мониторинга информационной безопасности. Доступ к ресурсам получат государственные органы, субъекты критической информационной инфраструктуры и ряд других организаций, которые определит правительство. "Предполагается, что госорганы из I и II категории могут пользоваться системой безвозмездно. Другие пользователи II категории — на возмездной основе в порядке и на условиях, установленных правительством", - добавили в Минцифры.
технологии, россия, рф, минцифры
Технологии, РОССИЯ, РФ, Минцифры
16:33 26.11.2025 (обновлено: 16:34 26.11.2025)
 
В России хотят создать государственную систему связи

Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции сотовой связи.
Мачта базовой станции сотовой связи. - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Мачта базовой станции сотовой связи.. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи, куда войдут выделенные и технологические сети связи, а также сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Законопроект предусматривает: создание государственной системы связи Российской Федерации, телекоммуникационные ресурсы которой включают в себя выделенные и технологические сети связи, а также сети связи операторов сети связи общего пользования, используемые субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и иными организациями, определяемыми правительством Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Планируемый срок вступления проекта в силу - 1 марта 2028 года, указано в уведомлении.
Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, такая система позволит организовать бесперебойный и безопасный обмен информацией между органами власти и стратегическими предприятиями.
"Это также не потребует дополнительных затрат для операторов", - добавили в министерстве.
Госсистема будет включать в себя системы️ организационно-технического управления, а также️ мониторинга информационной безопасности. Доступ к ресурсам получат государственные органы, субъекты критической информационной инфраструктуры и ряд других организаций, которые определит правительство.
"Предполагается, что госорганы из I и II категории могут пользоваться системой безвозмездно. Другие пользователи II категории — на возмездной основе в порядке и на условиях, установленных правительством", - добавили в Минцифры.
Технологии РОССИЯ РФ Минцифры
 
 
Заголовок открываемого материала