Тайвань представит дополнительный военный бюджет в $40 миллиардов

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что его администрация представит дополнительный военный бюджет в 40 миллиардов долларов, средства будут направлены на закупку вооружений у США, об этом политик заявил в своей статье в газете Washington Post. В своей статье политик описал работу Тайваня по усилению безопасности территории. В частности, Циндэ подчеркнул, что бюджет на оборону Тайваня будет увеличен до 3,3% от ВВП к 2026 году. Политик также заявил, что намерен "повысить планку" расходов на оборону до 5% к 2030 году. "В рамках этих усилий мое правительство (Циндэ - ред.) представит исторический дополнительный оборонный бюджет в размере 40 миллиардов долларов. Этот... (бюджетный - ред.) пакет не только профинансирует значительные новые закупки вооружений у США, но и значительно усилит асимметричные возможности Тайваня", - говорится в статье Циндэ. Политик также отметил, что также будет ускорена работа по созданию системы ПВО с многоуровневой защитой "T-Dome". Ранее глава администрации Тайваня отмечал, что в 2026 году оборонный бюджет острова превысит 3% от ВВП, а к 2030 достигнет 5% от ВВП. В начале ноября начальник штаба ВВС Тайваня Ли Цинжань сообщал, что Тайвань рассчитывает получить от США два из четырех разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата MQ-9B SkyGuardian в третьем квартале 2026 года. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия. Пекин, помимо прочего, ввел санкции против корпорации Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком сделки на продажу военного оборудования Тайваню. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

