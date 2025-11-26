Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тариф на эвакуацию автомобилей в Москве скорректируют с 1 января - 26.11.2025
Тариф на эвакуацию автомобилей в Москве скорректируют с 1 января
Тариф на эвакуацию автомобилей в Москве скорректируют с 1 января - 26.11.2025, ПРАЙМ
Тариф на эвакуацию автомобилей в Москве скорректируют с 1 января
Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T20:35+0300
2025-11-26T20:36+0300
москва
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "С 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.
москва
Новости
ru-RU
москва
МОСКВА
20:35 26.11.2025 (обновлено: 20:36 26.11.2025)
 
Тариф на эвакуацию автомобилей в Москве скорректируют с 1 января

В Москве с 1 января скорректируют тариф на эвакуацию автомобилей

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.
