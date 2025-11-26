https://1prime.ru/20251126/tarif-864967417.html
Тариф на эвакуацию автомобилей в Москве скорректируют с 1 января
2025-11-26T20:35+0300
2025-11-26T20:35+0300
2025-11-26T20:36+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "С 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.
