Трамп назвал число пунктов в мирном плане США по Украине
Трамп назвал число пунктов в мирном плане США по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал число пунктов в мирном плане США по Украине
Президент США Дональд Трамп в среду назвал число пунктов в мирном плане США по Украине, сейчас оно составляет 22.
2025-11-26T04:00+0300
2025-11-26T04:00+0300
2025-11-26T04:00+0300
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду назвал число пунктов в мирном плане США по Украине, сейчас оно составляет 22.
"Они берут каждый из 28 пунктов и сокращают до 22 пунктов", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти РФ в украинском урегулировании.
В понедельник газета Washington Post сообщила, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов. Отмечалось, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом урегулирование конфликта на основе своего первоначального документа из 28 пунктов, а не отдельных европейских предложений.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
