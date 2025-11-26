Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/tramp-864944068.html
Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе
Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе - 26.11.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе
Добавлены подробности | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T04:18+0300
2025-11-26T04:18+0300
общество
мировая экономика
сша
рф
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864944068.jpg?1764119909
Добавлены подробности ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным планируется на следующей неделе, в ней также, вероятно, будет участвовать зять президента США Джаред Кушнер. "Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе (украинского урегулирования - ред.), умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве", - сказал Трамп журналистам. По его словам, Россия назначила дату для встречи. Американский лидер не назвал точного дня, но уточнил, что дата определена на самое ближайшее будущее.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин
Общество , Мировая экономика, США, РФ, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин
04:18 26.11.2025
 

Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлены подробности
ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным планируется на следующей неделе, в ней также, вероятно, будет участвовать зять президента США Джаред Кушнер.
"Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе (украинского урегулирования - ред.), умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, Россия назначила дату для встречи. Американский лидер не назвал точного дня, но уточнил, что дата определена на самое ближайшее будущее.
 
ОбществоМировая экономикаСШАРФДональд ТрампСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала