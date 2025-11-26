https://1prime.ru/20251126/tramp-864944068.html
Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе
Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе - 26.11.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе
Добавлены подробности | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T04:18+0300
2025-11-26T04:18+0300
2025-11-26T04:18+0300
общество
мировая экономика
сша
рф
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864944068.jpg?1764119909
Добавлены подробности
ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным планируется на следующей неделе, в ней также, вероятно, будет участвовать зять президента США Джаред Кушнер.
"Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе (украинского урегулирования - ред.), умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, Россия назначила дату для встречи. Американский лидер не назвал точного дня, но уточнил, что дата определена на самое ближайшее будущее.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин
Общество , Мировая экономика, США, РФ, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин
ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным планируется на следующей неделе, в ней также, вероятно, будет участвовать зять президента США Джаред Кушнер.
"Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе (украинского урегулирования - ред.), умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, Россия назначила дату для встречи. Американский лидер не назвал точного дня, но уточнил, что дата определена на самое ближайшее будущее.