Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе

Трамп сообщил, что встреча Уиткоффа с Путиным планируется на следующей неделе

общество

мировая экономика

сша

рф

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным планируется на следующей неделе, в ней также, вероятно, будет участвовать зять президента США Джаред Кушнер. "Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе (украинского урегулирования - ред.), умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве", - сказал Трамп журналистам. По его словам, Россия назначила дату для встречи. Американский лидер не назвал точного дня, но уточнил, что дата определена на самое ближайшее будущее.

сша

рф

2025

Новости

общество , мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин