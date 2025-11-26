https://1prime.ru/20251126/tramp-864944373.html
Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по Украине
Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по Украине
Трамп: переговоры с Россией по Украине проходят хорошо
ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по украинскому урегулированию.
"У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией", – сказал Трамп журналистам.
Продолжая говорить о переговорном процессе, он отметил, что с Украиной "все нормально".
В Киеве, добавил Трамп, хотят завершения конфликта.