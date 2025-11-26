Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/tramp-864944373.html
Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по Украине
Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по украинскому урегулированию. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T04:33+0300
2025-11-26T04:50+0300
мировая экономика
рф
сша
киев
дональд трамп
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864944373.jpg?1764121849
ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по украинскому урегулированию."У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией", – сказал Трамп журналистам.Продолжая говорить о переговорном процессе, он отметил, что с Украиной "все нормально".В Киеве, добавил Трамп, хотят завершения конфликта.
рф
сша
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, сша, киев, дональд трамп, украина, россия
Мировая экономика, РФ, США, Киев, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
04:33 26.11.2025 (обновлено: 04:50 26.11.2025)
 
Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по Украине

Трамп: переговоры с Россией по Украине проходят хорошо

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по украинскому урегулированию.
"У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией", – сказал Трамп журналистам.
Продолжая говорить о переговорном процессе, он отметил, что с Украиной "все нормально".
В Киеве, добавил Трамп, хотят завершения конфликта.
 
Мировая экономикаРФСШАКиевДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала