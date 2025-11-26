https://1prime.ru/20251126/tramp-864971820.html

ЮАР отказалась передавать председательство в G20 США, заявил Трамп

ЮАР отказалась передавать председательство в G20 США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в том, что власти страны отказались передать председательство в G20 представителю посольства США. "По завершении саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство в G20 высокопоставленному представителю нашего посольства в США, который присутствовал на церемонии закрытия", – написал он в соцсети Truth Social.

