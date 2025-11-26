Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США немедленно прекратят все субсидии для ЮАР, заявил Трамп - 26.11.2025, ПРАЙМ
США немедленно прекратят все субсидии для ЮАР, заявил Трамп
2025-11-26T23:20+0300
2025-11-26T23:20+0300
финансы
юар
сша
дональд трамп
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. США незамедлительно прекратят все "выплаты и субсидии" в отношении ЮАР, заявил американский президент Дональд Трамп, при этом не уточнив, о каких платежах идет речь. "Мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии им (ЮАР - ред.)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Президент США 8 ноября заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
финансы, юар, сша, дональд трамп, мировая экономика
Финансы, ЮАР, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
23:20 26.11.2025
 
США немедленно прекратят все субсидии для ЮАР, заявил Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. США незамедлительно прекратят все "выплаты и субсидии" в отношении ЮАР, заявил американский президент Дональд Трамп, при этом не уточнив, о каких платежах идет речь.
"Мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии им (ЮАР - ред.)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США 8 ноября заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
ЮАР отказалась передавать председательство в G20 США, заявил Трамп
Вчера, 23:18
 
ФинансыЮАРСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
