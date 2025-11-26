https://1prime.ru/20251126/tramp-864972086.html
США немедленно прекратят все субсидии для ЮАР, заявил Трамп
США немедленно прекратят все субсидии для ЮАР, заявил Трамп
2025-11-26T23:20+0300
финансы
юар
сша
дональд трамп
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. США незамедлительно прекратят все "выплаты и субсидии" в отношении ЮАР, заявил американский президент Дональд Трамп, при этом не уточнив, о каких платежах идет речь. "Мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии им (ЮАР - ред.)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Президент США 8 ноября заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
