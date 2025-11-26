Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.11.2025
ЦБ фиксирует увеличение выдач льготной и рыночной ипотеки в октябре
ЦБ фиксирует увеличение выдач льготной и рыночной ипотеки в октябре - 26.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ фиксирует увеличение выдач льготной и рыночной ипотеки в октябре
ЦБ РФ фиксирует увеличение выдач ипотеки в октябре как в льготном, так и в рыночном сегменте, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T19:19+0300
2025-11-26T19:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ фиксирует увеличение выдач ипотеки в октябре как в льготном, так и в рыночном сегменте, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в октябре". "Выдачи увеличились как в льготном, так и в рыночном сегменте", - пишет регулятор. По его информации, в целом выдачи ипотеки в октябре в РФ выросли на 21% - до 490 миллиардов с 404 миллиардов рублей в сентябре. По данным ЦБ, доля ипотеки с господдержкой постепенно снижается: в октябре доля таких кредитов составила 75%, тогда как в начале года превышала 85%. Наиболее востребованной программой по-прежнему остается "Семейная ипотека": по ней в октябре выдано 329 миллиардов рублей, что на 21% выше результата сентября в 271 миллиард рублей. По предварительным данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в октябре составили умеренные 120 миллиардов после 92 миллиардов рублей в сентябре. "Несмотря на то что она стала пользоваться большим спросом у населения, на ее динамику по-прежнему влияют высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в октябре составила 19,7%, как и месяцем ранее", - отмечает регулятор.
19:19 26.11.2025
 
ЦБ фиксирует увеличение выдач льготной и рыночной ипотеки в октябре

ЦБ: выдачи ипотеки в октябре выросли как в льготном, так и в рыночном сегментах

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ фиксирует увеличение выдач ипотеки в октябре как в льготном, так и в рыночном сегменте, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в октябре".
"Выдачи увеличились как в льготном, так и в рыночном сегменте", - пишет регулятор.
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
По его информации, в целом выдачи ипотеки в октябре в РФ выросли на 21% - до 490 миллиардов с 404 миллиардов рублей в сентябре.
По данным ЦБ, доля ипотеки с господдержкой постепенно снижается: в октябре доля таких кредитов составила 75%, тогда как в начале года превышала 85%.
Наиболее востребованной программой по-прежнему остается "Семейная ипотека": по ней в октябре выдано 329 миллиардов рублей, что на 21% выше результата сентября в 271 миллиард рублей.
По предварительным данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в октябре составили умеренные 120 миллиардов после 92 миллиардов рублей в сентябре.
"Несмотря на то что она стала пользоваться большим спросом у населения, на ее динамику по-прежнему влияют высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в октябре составила 19,7%, как и месяцем ранее", - отмечает регулятор.
Минфин ожидает снижение рыночной ипотеки в 2026 году на 4-5 п.п.
