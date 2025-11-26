https://1prime.ru/20251126/tsb-864963299.html

ЦБ фиксирует увеличение выдач льготной и рыночной ипотеки в октябре

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ фиксирует увеличение выдач ипотеки в октябре как в льготном, так и в рыночном сегменте, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в октябре". "Выдачи увеличились как в льготном, так и в рыночном сегменте", - пишет регулятор. По его информации, в целом выдачи ипотеки в октябре в РФ выросли на 21% - до 490 миллиардов с 404 миллиардов рублей в сентябре. По данным ЦБ, доля ипотеки с господдержкой постепенно снижается: в октябре доля таких кредитов составила 75%, тогда как в начале года превышала 85%. Наиболее востребованной программой по-прежнему остается "Семейная ипотека": по ней в октябре выдано 329 миллиардов рублей, что на 21% выше результата сентября в 271 миллиард рублей. По предварительным данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в октябре составили умеренные 120 миллиардов после 92 миллиардов рублей в сентябре. "Несмотря на то что она стала пользоваться большим спросом у населения, на ее динамику по-прежнему влияют высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в октябре составила 19,7%, как и месяцем ранее", - отмечает регулятор.

