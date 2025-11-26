https://1prime.ru/20251126/tsb-864965506.html
Чистая прибыль российских банков в октябре сократилась на 15%
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в октябре сократилась на 15%, до 310 миллиардов рублей с 367 миллиардов рублей в сентябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "Чистая прибыль сектора сократилась на 15%, до 310 миллиардов рублей (367 миллиардов рублей в сентябре)", - говорится в материалах регулятора. "Доходность на капитал составила около 19% (после примерно 23% в предыдущем месяце), что в целом соответствует среднемесячному значению по 2025 году (около 18%)", - добавляется там же. Отмечается также, что с начала года банки заработали 3 триллиона рублей, что немного ниже прибыли за аналогичный период прошлого года (3,1 триллиона рублей).
