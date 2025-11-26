Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Банке России рассчитывают, что доля рыночной ипотеки продолжит расти
2025-11-26T23:44+0300
2025-11-26T23:44+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что сектор рыночной ипотеки будет расти, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. В октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что доля рыночной ипотеки начала расти при смягчении денежно-кредитных условий. "Я уверен, что у нас как раз таки доля рыночной ипотеки будет расти, как уже сегодня происходит", - сказал Габуния на форуме Сбербанка Domclick Digital Forum. Также ранее на форуме заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщал, что спрос на ипотеку в России в текущем году превысил ожидания Минфина, объем ее выдачи по итогам года составит по прогнозам около 4 триллионов рублей и примерно столько же будет в 2026 году.
финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, банк россия, минфин
23:44 26.11.2025
 
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что сектор рыночной ипотеки будет расти, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
В октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что доля рыночной ипотеки начала расти при смягчении денежно-кредитных условий.
"Я уверен, что у нас как раз таки доля рыночной ипотеки будет расти, как уже сегодня происходит", - сказал Габуния на форуме Сбербанка Domclick Digital Forum.
Также ранее на форуме заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщал, что спрос на ипотеку в России в текущем году превысил ожидания Минфина, объем ее выдачи по итогам года составит по прогнозам около 4 триллионов рублей и примерно столько же будет в 2026 году.
ЦБ фиксирует увеличение выдач льготной и рыночной ипотеки в октябре
Вчера, 19:19
 
Заголовок открываемого материала