В Банке России рассчитывают, что доля рыночной ипотеки продолжит расти

2025-11-26T23:44+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что сектор рыночной ипотеки будет расти, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. В октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что доля рыночной ипотеки начала расти при смягчении денежно-кредитных условий. "Я уверен, что у нас как раз таки доля рыночной ипотеки будет расти, как уже сегодня происходит", - сказал Габуния на форуме Сбербанка Domclick Digital Forum. Также ранее на форуме заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщал, что спрос на ипотеку в России в текущем году превысил ожидания Минфина, объем ее выдачи по итогам года составит по прогнозам около 4 триллионов рублей и примерно столько же будет в 2026 году.

