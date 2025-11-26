https://1prime.ru/20251126/uitkoff-864949222.html
В Кремле анонсировали визит спецпосланника президента США Уиткоффа
Специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Специальный посланник президента США Cтив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", - сказал Ушаков журналисту "России-1" Павлу Зарубину.
В Кремле анонсировали визит спецпосланника президента США Уиткоффа
