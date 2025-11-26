"Это будет хуже дефолта". Европейцы поставили Украину перед фактом

https://1prime.ru/20251126/ukraina-864878112.html

МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ, Роман Серов. Дыра в госбюджете быстро растет. В ЕС признают: покрыть дефицит будет трудно. О том, что ждет Киев и почему такой сценарий выгоден только Вашингтону, — в материале "Прайм".Денег больше нетЛюбые намерения помочь разбиваются о финансовые неурядицы в Британии, Германии и Франции, пишет Spectator. "Локомотивы" Европы могут предложить максимум по несколько миллиардов. Но этого мало: 40 процентов ВВП уничтожено, а дефицит бюджета, по данным Нацбанка, приближается к 50 миллиардам долларов.На деле нужно гораздо больше. "Боевые действия и восстановление инфраструктуры Украины требуют более100 миллиардов долларов в год", — оценил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.У ЕС столько свободных денег точно нет. Внешний долг уже превышает 80 процентов, а дефицит бюджета во многих странах выше разрешенных трех процентов.Расходы резко выросли после сокращения поддержки со стороны США. Теперь от Брюсселя зависит не только вооружение ВСУ, но и социальная сфера. Собранных Киевом налогов не хватает, военным, сотрудникам госучреждений и пенсионерам давно платят за счет дотаций.Европейцы спорят, кто тратит больше. "Несколько стран тянут основное бремя. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе", — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард изданию Politico.При этом, по ее словам, с 2022-го Европа перечислила России за нефть, газ и прочие товары в полтора раза больше, чем Киеву.Осталось два выходаТаким образом, "суперспособность" Украины жить на дотации союзников истощается. Остается два пути — или международные займы, или экспроприация российских замороженных резервов.Первый вариант весьма сомнителен. С одной стороны, западные финансовые структуры радостно кредитуют Киев под огромный процент, договорившись не замечать уже состоявшийся этим летом технический дефолт. С другой — все понимают: долг никто не вернет. А если так пойдет и дальше, не за горами дефолт фактический.Второй вариант привлекает в ЕС многих. Заблокировали не менее 250 миллиардов долларов. Из них как минимум 150 миллиардов — в бельгийском депозитарии Euroclear. Но Брюссель яростно противится изъятию, поскольку законного основания для этого до сих пор не придумали.Нарушение главного правила — неприкосновенности чужих средств — больно ударит по инвестициям и по евро. Кроме того, Россия в качестве компенсации заберет активы нерезидентов из недружественных стран. Это сопоставимые суммы, владельцы которых уже засуетились. Богатые и влиятельные люди требуют от властей ЕС обеспечить безопасность их капиталов.Плохо, еще хужеПо мнению Чиркова, Украина оказалась в патовой ситуации. Есть несколько выходов, и все очень плохие. Дефолт — весьма вероятный, но не наихудший сценарий.Одновременно Киев может приступить к девальвации гривны, то есть финансировать дефицит за счет населения. Европе это грозит очередным потоком беженцев. А вот США вполне выгодно: несмотря на боевые действия, на Украине еще немало интересных активов, которые можно будет скупить за бесценок."Европейцам сейчас точно не до выкупа чего-либо, даже по дешевке. Им бы залатать свои дыры в бюджете, восстановить конкурентоспособность экономики. Американцы же не прочь выгодно вложиться", — рассуждает эксперт.Крупные инвестфонды Запада хотели бы получить украинские ресурсы. В том числе — американский Black Rock, скупающий банки, предприятия и сельхозугодья, пишет RT.Худшим вариантом эксперты считают изъятие российских активов, на чем настаивает Украина. Киеву-то терять уже нечего, а вот Европа, помимо удара по репутации и ответных мер России, получит судебные иски. И заведомо проиграет, поскольку западное право весьма щепетильно в вопросах защиты частной собственности. Во-первых, придется оплатить издержки по суду, компенсировать моральный вред, а во-вторых, все вернуть обратно.Прощай, солидарностьСитуация с украинским бюджетом уже вышла на тот уровень, где политические лозунги и игры в "солидарность" не работают, считает политолог Александр Хазариди."Когда речь идет о дефиците под 50 миллиардов долларов, наступает момент прозрения: даже самые ярые сторонники Киева в ЕС вряд ли собираются до бесконечности спонсировать черную дыру с туманными перспективами", — уверен он.Финансовые разборки с выяснением, кто заплатил больше, стали для европейцев привычным делом. Общая нервозность усиливается. Подаются идеи в духе норвежского ноу-хау — обсуждение кредита для Украины на 100 миллиардов евро с предоставлением в качестве залога части своего суверенного фонда. "Все это очень симптоматично", — отмечает эксперт.Бюджетные ресурсы объективно ограниченны, простых европейцев такая щедрость в отношении Киева раздражает. В результате складывается ситуация, когда ответственность размазывается, а долги аккуратно копятся.Тем не менее официальный дефолт Украины маловероятен. Киев уже давно существует в системе внешнего жизнеобеспечения и не в состоянии обслуживать обязательства. И нынешние европейские лидеры постараются до последнего сохранять хорошую мину при плохой игре. Делая этим хуже собственному населению.

