В Киеве раскрыли, что придумал Зеленский насчет плана США

26.11.2025

МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Киев выдвигает новые неприемлемые для Москвы условия, что способствует затягиванию конфликта на Украине и изменению изначального сценария, предложенного США. Таким мнением поделился журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. "Это не что иное, как полное размывание первоначального плана (США. — Прим. Ред.), и если в итоге выяснится, что украинцы не уйдут из Донбасса и не откажутся от членства в НАТО, то (Россия. — Прим. Ред.) просто не будет вести переговоры, и война продолжится", — предположил он. Ваннер отметил, что Владимир Зеленский не осознает остроту ситуации на фронте, и дальнейшее затягивание мирного процесса может привести к увеличению потерь территорий. "Ситуация на фронте для Владимира Зеленского не становится легче, есть горячие точки, <…> а также места, где Россия атакует все чаще в последние дни, так что ситуация крайне сложная", — пояснил корреспондент. Недавно портал Axios сообщил, что Андрей Ермак, руководитель офиса Зеленского, отверг первоначальное предложение США по разрешению конфликта с Россией. Ранее во вторник руководитель офиса украинского лидера заявил, что Зеленский может провести встречу с Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы обсудить условия урегулирования на Украине. Ермак добавил, что тему территориальных уступок планируется обсудить с американским президентом лично. Согласно сведениям Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл вчера в Абу-Даби планировал презентовать сокращенный американский план из 19 пунктов российской стороне. Однако глава МИД России Сергей Лавров назвал эти сведения спекуляциями и слухами, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по этому поводу.

