В Киеве раскрыли, что придумал Зеленский насчет плана США - 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что придумал Зеленский насчет плана США
В Киеве раскрыли, что придумал Зеленский насчет плана США - 26.11.2025, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли, что придумал Зеленский насчет плана США
Киев выдвигает новые неприемлемые для Москвы условия, что способствует затягиванию конфликта на Украине и изменению изначального сценария, предложенного США... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T06:05+0300
2025-11-26T06:05+0300
мировая экономика
общество
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
die welt
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Киев выдвигает новые неприемлемые для Москвы условия, что способствует затягиванию конфликта на Украине и изменению изначального сценария, предложенного США. Таким мнением поделился журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. "Это не что иное, как полное размывание первоначального плана (США. — Прим. Ред.), и если в итоге выяснится, что украинцы не уйдут из Донбасса и не откажутся от членства в НАТО, то (Россия. — Прим. Ред.) просто не будет вести переговоры, и война продолжится", — предположил он. Ваннер отметил, что Владимир Зеленский не осознает остроту ситуации на фронте, и дальнейшее затягивание мирного процесса может привести к увеличению потерь территорий. "Ситуация на фронте для Владимира Зеленского не становится легче, есть горячие точки, &lt;…&gt; а также места, где Россия атакует все чаще в последние дни, так что ситуация крайне сложная", — пояснил корреспондент. Недавно портал Axios сообщил, что Андрей Ермак, руководитель офиса Зеленского, отверг первоначальное предложение США по разрешению конфликта с Россией. Ранее во вторник руководитель офиса украинского лидера заявил, что Зеленский может провести встречу с Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы обсудить условия урегулирования на Украине. Ермак добавил, что тему территориальных уступок планируется обсудить с американским президентом лично. Согласно сведениям Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл вчера в Абу-Даби планировал презентовать сокращенный американский план из 19 пунктов российской стороне. Однако глава МИД России Сергей Лавров назвал эти сведения спекуляциями и слухами, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по этому поводу.
сша
украина
киев
мировая экономика, общество , сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, die welt, нато, politico
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Die Welt, НАТО, Politico
06:05 26.11.2025
 
В Киеве раскрыли, что придумал Зеленский насчет плана США

Welt: Киев хочет изменить мирный план США, чтобы затянуть конфликт

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Киев выдвигает новые неприемлемые для Москвы условия, что способствует затягиванию конфликта на Украине и изменению изначального сценария, предложенного США. Таким мнением поделился журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Это не что иное, как полное размывание первоначального плана (США. — Прим. Ред.), и если в итоге выяснится, что украинцы не уйдут из Донбасса и не откажутся от членства в НАТО, то (Россия. — Прим. Ред.) просто не будет вести переговоры, и война продолжится", — предположил он.
Ваннер отметил, что Владимир Зеленский не осознает остроту ситуации на фронте, и дальнейшее затягивание мирного процесса может привести к увеличению потерь территорий.
"Ситуация на фронте для Владимира Зеленского не становится легче, есть горячие точки, <…> а также места, где Россия атакует все чаще в последние дни, так что ситуация крайне сложная", — пояснил корреспондент.
Недавно портал Axios сообщил, что Андрей Ермак, руководитель офиса Зеленского, отверг первоначальное предложение США по разрешению конфликта с Россией.
Ранее во вторник руководитель офиса украинского лидера заявил, что Зеленский может провести встречу с Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы обсудить условия урегулирования на Украине. Ермак добавил, что тему территориальных уступок планируется обсудить с американским президентом лично.
Согласно сведениям Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл вчера в Абу-Даби планировал презентовать сокращенный американский план из 19 пунктов российской стороне. Однако глава МИД России Сергей Лавров назвал эти сведения спекуляциями и слухами, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по этому поводу.
Мировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровDie WeltНАТОPolitico
 
 
