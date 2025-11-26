Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одной ногой на борту": в США сообщили о подготовке побега Зеленского - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/ukraina-864946193.html
"Одной ногой на борту": в США сообщили о подготовке побега Зеленского
"Одной ногой на борту": в США сообщили о подготовке побега Зеленского - 26.11.2025, ПРАЙМ
"Одной ногой на борту": в США сообщили о подготовке побега Зеленского
Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что США могут содействовать бегству Владимира Зеленского в... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T06:19+0300
2025-11-26T06:20+0300
мировая экономика
общество
израиль
украина
вашингтон
владимир зеленский
дуглас макгрегор
cbs
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что США могут содействовать бегству Владимира Зеленского в Израиль, чтобы тот избежал наказания за коррупционные преступления. "Мы (Американцы. — Прим. Ред.) к этому сейчас и идем, люди должны это понимать. Думаю, что идет подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где у них есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования", — заявил он. По мнению эксперта, многие не осознают, насколько украинское правительство нестабильно и как оно уязвимо, что порождает ошибочное убеждение в возможности Киева затягивать мирные переговоры. "О чем можно говорить, если он (Зеленский. — Прим. Ред.) сейчас одной ногой на Украине, а второй на борту самолета, который его вывезет", — задался вопросом Макгрегор. Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для встречи с Трампом с целью обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине. В то же время украинский канал "Общественное", ссылаясь на источник в Белом доме, информирует, что в этом недельном распорядке нет никакой запланированной встречи между Трампом и Зеленским. Издание Financial Times указывает, что окружение Зеленского предостерегает его от поездки в Вашингтон, опасаясь обострения отношений с американским лидером, что может помешать переговорам по предложенному мирному плану. Ранее, во вторник, заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, выступая на телеканале "Новини.LIVE", заявил, что украинское правительство довело страну до национального кризиса из-за своей некомпетентности, коррупции и неспособности справляться с актуальными вызовами.
https://1prime.ru/20251126/ukraina-864945940.html
https://1prime.ru/20251125/plan-864936473.html
https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864924237.html
израиль
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , израиль, украина, вашингтон, владимир зеленский, дуглас макгрегор, cbs, financial times
Мировая экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дуглас Макгрегор, CBS, Financial Times
06:19 26.11.2025 (обновлено: 06:20 26.11.2025)
 
"Одной ногой на борту": в США сообщили о подготовке побега Зеленского

Макгрегор: Зеленский уедет в Израиль, чтобы сбежать от наказания за коррупцию

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что США могут содействовать бегству Владимира Зеленского в Израиль, чтобы тот избежал наказания за коррупционные преступления.
"Мы (Американцы. — Прим. Ред.) к этому сейчас и идем, люди должны это понимать. Думаю, что идет подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где у них есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что придумал Зеленский насчет плана США
06:05
По мнению эксперта, многие не осознают, насколько украинское правительство нестабильно и как оно уязвимо, что порождает ошибочное убеждение в возможности Киева затягивать мирные переговоры.
"О чем можно говорить, если он (Зеленский. — Прим. Ред.) сейчас одной ногой на Украине, а второй на борту самолета, который его вывезет", — задался вопросом Макгрегор.
Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для встречи с Трампом с целью обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине. В то же время украинский канал "Общественное", ссылаясь на источник в Белом доме, информирует, что в этом недельном распорядке нет никакой запланированной встречи между Трампом и Зеленским.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишут СМИ
Вчера, 21:21
Издание Financial Times указывает, что окружение Зеленского предостерегает его от поездки в Вашингтон, опасаясь обострения отношений с американским лидером, что может помешать переговорам по предложенному мирному плану.
Ранее, во вторник, заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, выступая на телеканале "Новини.LIVE", заявил, что украинское правительство довело страну до национального кризиса из-за своей некомпетентности, коррупции и неспособности справляться с актуальными вызовами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Зеленский закатил истерику после российских ударов
Вчера, 15:01
 
Мировая экономикаОбществоИЗРАИЛЬУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДуглас МакгрегорCBSFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала