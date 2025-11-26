https://1prime.ru/20251126/ukraina-864946193.html

"Одной ногой на борту": в США сообщили о подготовке побега Зеленского

МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что США могут содействовать бегству Владимира Зеленского в Израиль, чтобы тот избежал наказания за коррупционные преступления. "Мы (Американцы. — Прим. Ред.) к этому сейчас и идем, люди должны это понимать. Думаю, что идет подготовка к вывозу Зеленского и большей части его окружения в Израиль, где у них есть иммунитет от экстрадиции и уголовного преследования", — заявил он. По мнению эксперта, многие не осознают, насколько украинское правительство нестабильно и как оно уязвимо, что порождает ошибочное убеждение в возможности Киева затягивать мирные переговоры. "О чем можно говорить, если он (Зеленский. — Прим. Ред.) сейчас одной ногой на Украине, а второй на борту самолета, который его вывезет", — задался вопросом Макгрегор. Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский может приехать в Вашингтон для встречи с Трампом с целью обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине. В то же время украинский канал "Общественное", ссылаясь на источник в Белом доме, информирует, что в этом недельном распорядке нет никакой запланированной встречи между Трампом и Зеленским. Издание Financial Times указывает, что окружение Зеленского предостерегает его от поездки в Вашингтон, опасаясь обострения отношений с американским лидером, что может помешать переговорам по предложенному мирному плану. Ранее, во вторник, заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, выступая на телеканале "Новини.LIVE", заявил, что украинское правительство довело страну до национального кризиса из-за своей некомпетентности, коррупции и неспособности справляться с актуальными вызовами.

