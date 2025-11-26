https://1prime.ru/20251126/ukraina-864946643.html

СМИ: США загнали Зеленского в угол

МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Итальянская газета La Stampa утверждает, что Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении из-за мирного плана США по Украине, в результате чего он вынужден искать поддержку Европы как единственное спасение. "Загнанный в угол американским планом, <…> Владимир Зеленский практикует дипломатию спасения того, что еще можно спасти. Он всеми силами избегает говорить Трампу "нет" и цепляется за европейскую спасательную шлюпку, чтобы превратить ее в "да, но"", — говорится в материале. План США по урегулированию и позиция РоссииСША разработали план для мирного разрешения конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, который делится на четыре основные раздела: мирное соглашение, гарантии Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, обеспечение безопасности в Европе и будущее взаимодействие с США. Некоторые зарубежные СМИ передают, что план включает передачу всех территорий Донбасса под контроль России, официальное признание как Донбасса, так и Крыма российскими регионами, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение украинских вооруженных сил и запрет на размещение иностранных войск на Украине, которые могут угрожать российским территориям. Владимир Путин отметил, что у России имеется этот текст плана, хотя его еще не обсуждали детально. Президент подчеркнул, что данный документ может стать основой для окончательного мирного урегулирования. Несмотря на то, что Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая позволяет достичь целей с помощью военных действий, она также готова приступить к переговорам и мирному решению конфликта.

