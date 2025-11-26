Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции - 26.11.2025
В Италии сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции
В Италии сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции - 26.11.2025, ПРАЙМ
В Италии сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции
Профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss, Алессандро Орсини, в интервью... | 26.11.2025
2025-11-26T06:38+0300
2025-11-26T06:38+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
европа
владимир путин
кир стармер
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss, Алессандро Орсини, в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano отметил, что встреча так называемой "коалиции желающих" во вторник была посвящена условиям капитуляции Украины. "Тот, кто говорит, что там (На встрече. — Прим. Ред.) велось обсуждение мирного плана Трампа, делает очень сомнительное заявление, потому что это не обсуждение о мире, а дискуссия о капитуляции Украины", — сказал он. Эксперт подчеркнул, что Европа вступила в своего рода "бой" с Россией, но проиграла на украинском фронте и теперь пытается изменить план Трампа, чтобы извлечь из него выгоду. "Европейский союз получил удар в лицо, и теперь у него, простите, мозги не на месте. Поэтому он несет ерунду и выдвигает бессмысленные предложения, переписывая план Трампа", — сыронизировал Орсини. Вчера в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что лидеры так называемой "коалиции желающих" и государственный секретарь США Марко Рубио договорились ускорить процесс предоставления Украине гарантий безопасности. Администрация США ранее заявила, что ведется работа над планом по урегулированию конфликта на Украине, но подробности пока не обсуждаются, поскольку работа продолжается. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для переговоров и продолжает участвовать в обсуждениях в Анкоридже. Президент России Владимир Путин, выступая на Совете безопасности 21 ноября, сказал, что план США может послужить основой для окончательного мирного урегулирования, но его подробное обсуждение с Россией пока не было осуществлено. По его мнению, это связано с отсутствием согласованности с Киевом, так как Украина и ее европейские союзники пребывают в иллюзиях и надеются нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Такая позиция обусловлена отсутствием объективной информации о реальной ситуации на фронте, отметил Путин.
украина
сша
европа
мировая экономика, общество , украина, сша, европа, владимир путин, кир стармер, марко рубио
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Кир Стармер, Марко Рубио
06:38 26.11.2025
 
В Италии сообщили об обсуждении союзниками Украины ее капитуляции

Орсини: "коалиция желающих" собралась, чтобы обсудить капитуляцию Киева

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss, Алессандро Орсини, в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano отметил, что встреча так называемой "коалиции желающих" во вторник была посвящена условиям капитуляции Украины.
"Тот, кто говорит, что там (На встрече. — Прим. Ред.) велось обсуждение мирного плана Трампа, делает очень сомнительное заявление, потому что это не обсуждение о мире, а дискуссия о капитуляции Украины", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
СМИ: США загнали Зеленского в угол
06:27
06:27
Эксперт подчеркнул, что Европа вступила в своего рода "бой" с Россией, но проиграла на украинском фронте и теперь пытается изменить план Трампа, чтобы извлечь из него выгоду.
"Европейский союз получил удар в лицо, и теперь у него, простите, мозги не на месте. Поэтому он несет ерунду и выдвигает бессмысленные предложения, переписывая план Трампа", — сыронизировал Орсини.
Вчера в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что лидеры так называемой "коалиции желающих" и государственный секретарь США Марко Рубио договорились ускорить процесс предоставления Украине гарантий безопасности.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского
06:24
06:24
Администрация США ранее заявила, что ведется работа над планом по урегулированию конфликта на Украине, но подробности пока не обсуждаются, поскольку работа продолжается. В Кремле подчеркнули, что Россия остается открытой для переговоров и продолжает участвовать в обсуждениях в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая на Совете безопасности 21 ноября, сказал, что план США может послужить основой для окончательного мирного урегулирования, но его подробное обсуждение с Россией пока не было осуществлено. По его мнению, это связано с отсутствием согласованности с Киевом, так как Украина и ее европейские союзники пребывают в иллюзиях и надеются нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Такая позиция обусловлена отсутствием объективной информации о реальной ситуации на фронте, отметил Путин.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
"Одной ногой на борту": в США сообщили о подготовке побега Зеленского
06:19
06:19
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАЕВРОПАВладимир ПутинКир СтармерМарко Рубио
 
 
