"Худший момент": в Раде пришли в ужас из-за исхода переговоров о мире
По словам Романа Костенко, секретаря комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, в эфире радиостанции NV.ua, Киев сейчас в наихудших условиях для... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T06:43+0300
2025-11-26T06:43+0300
2025-11-26T06:43+0300
общество
мировая экономика
сша
москва
донбасс
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577209_0:133:2935:1784_1920x0_80_0_0_00dafde7ccd74bbdd2cb42fba2b02e54.jpg
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. По словам Романа Костенко, секретаря комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, в эфире радиостанции NV.ua, Киев сейчас в наихудших условиях для ведения переговоров с Россией с начала конфликта. "Этот момент, какой мы сейчас имеем, худший вообще за все четыре года войны. Это самое плохое время для того, чтобы принимать участие в переговорах", — поделился он. Парламентарий отметил, что текущие действия российских вооруженных сил представляют собой значительную угрозу. "Поэтому если мы сядем за стол переговоров, то это поставит нас в неудобную позицию", — уточнил Костенко. План США по урегулированию и позиция РоссииСША представили план для мирного завершения украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов, которые распределены по четырем основным категориям: установление мира, гарантии Украине, аналогичные пятой статье НАТО, обеспечение безопасности в Европе и будущее сотрудничество с США. Как сообщают зарубежные СМИ, данный план предусматривает передачу под контроль Москвы всех территорий Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских вооруженных сил в два раза, а также запрет на размещение на украинской территории иностранных войск и вооружений, способных наносить удары по российской территории. Президент Владимир Путин отметил, что у России есть доступ к тексту этого плана, хотя детального обсуждения пока не было. Он также указал, что этот документ может стать основой для окончательного мирного регулирования. В целом, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей военной операции, но также готова к переговорам и мирному решению конфликта.
сша
москва
донбасс
