https://1prime.ru/20251126/vizit-864950896.html

Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву

Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву - 26.11.2025, ПРАЙМ

Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву

Москву вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетят ряд представителей американской администрации, которые имеют отношение "к украинским... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T10:01+0300

2025-11-26T10:01+0300

2025-11-26T10:02+0300

общество

россия

москва

сша

рф

юрий ушаков

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863430124_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_915d211eb551c0dc5a12a03a03646bba.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москву вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетят ряд представителей американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он (Уиткофф - ред.) приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20251124/ushakov-864885988.html

москва

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, сша, рф, юрий ушаков, стив уиткофф