https://1prime.ru/20251126/vizit-864950896.html
Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву
Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву - 26.11.2025, ПРАЙМ
Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву
Москву вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетят ряд представителей американской администрации, которые имеют отношение "к украинским... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T10:01+0300
2025-11-26T10:01+0300
2025-11-26T10:02+0300
общество
россия
москва
сша
рф
юрий ушаков
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863430124_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_915d211eb551c0dc5a12a03a03646bba.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москву вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетят ряд представителей американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он (Уиткофф - ред.) приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20251124/ushakov-864885988.html
москва
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863430124_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_f2d94a4e3a896b7cafa27c156e11db54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, сша, рф, юрий ушаков, стив уиткофф
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, США, РФ, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф
Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву
Ушаков: Москву вместе с Уиткоффом посетят ряд представителей администрации США