Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву - 26.11.2025
Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву
Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву - 26.11.2025, ПРАЙМ
Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву
Москву вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетят ряд представителей американской администрации, которые имеют отношение "к украинским... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T10:01+0300
2025-11-26T10:02+0300
общество
россия
москва
сша
рф
юрий ушаков
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863430124_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_915d211eb551c0dc5a12a03a03646bba.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москву вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетят ряд представителей американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. &quot;Он (Уиткофф - ред.) приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам&quot;, - сказал Ушаков журналисту &quot;России 1&quot; Павлу Зарубину.
москва
сша
рф
10:01 26.11.2025 (обновлено: 10:02 26.11.2025)
 
Ушаков сообщил о визите представителей администрации США в Москву

Ушаков: Москву вместе с Уиткоффом посетят ряд представителей администрации США

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Москву вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетят ряд представителей американской администрации, которые имеют отношение "к украинским делам", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Он (Уиткофф - ред.) приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Пункты плана по Украине требуют детального обсуждения, заявил Ушаков
24 ноября, 17:59
