Власти определили целевые показатели Стратегии госнацполитики до 2036 года

Власти определили целевые показатели Стратегии госнацполитики до 2036 года

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Власти РФ определили целевые показатели Стратегии государственной нацполитики до 2036 года, к ним относится, в частности, показатель гражданского самосознания, который к указанной дате должен составлять не менее 95%, а среди ожидаемых результатов реализации положений документа значится снижение числа межнациональных конфликтов. Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов. "Оценка результатов реализации настоящей Стратегии осуществляется посредством контроля достижения к 2036 году следующих целевых показателей: уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) - не менее 95%; доля граждан Российской Федерации, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей в месте своего проживания, - не менее 85%", - говорится в документе. Число граждан РФ, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и принимающих участие во всероссийских мероприятиях, должна составить не менее 2,5 миллиона человек. Доля граждан РФ, удовлетворенных качеством обеспечения своих национально-культурных потребностей, должна составить не менее 80%. Согласно Стратегии, доля мероприятий, направленных на популяризацию русской культуры, в общем количестве этнокультурных мероприятий, к 2036 году должна быть не менее 50%. Доля граждан РФ, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной и языковой принадлежности, - не менее 90%. Доля иностранных граждан, охваченных мероприятиями по содействию их адаптации в России, должна составить не менее 70%. Доля граждан РФ, допускающих возникновение серьезных конфликтов на национальной (этнической) почве в месте своего проживания, к указанному периоду должна быть не более 15%. Доля информационных поводов, выявленных государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и повлекших за собой принятие оперативных мер реагирования со стороны регионов, должна составлять не менее 95 процентов; Ожидаемыми результатами реализации стратегии должны стать сплоченность многонационального народа РФ, высокая степень гражданского самосознания и солидарности, гармоничное развитие российского общества во всем многообразии его народов, языков и культур, укрепление статуса русского языка, снижение количества конфликтов на национальной (этнической) и религиозной почве, устойчивое, бесконфликтное состояние межнациональных (межэтнических) отношений и повышение уровня общественной безопасности.

